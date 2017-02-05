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Двое злоумышленников напали на жительницу Новосибирска, однако она оказала им сопротивление и взывала полицию, пишет портал "Новосибирские новости" со ссылкой на ГУ МВД России по области.

Уточняется, что инцидент произошел в ночное время в субботу, 4 февраля. Женщина возвращалась с работы, а возле дома по улице Ударной на нее напали неизвестные. Один злоумышленник несколько раз ударил женщину, а его сообщник попытался отобрать сумку, в которой находились деньги и документы. Но потерпевшая смогла дать отпор бандитам и обратить их в бегство, отмечается в сообщении.

После этого она сообщила в полицию приметы злоумышленников, и подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 22 года. Оба работали поварами.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.