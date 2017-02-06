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Случаи энерговоровства выявили специалисты в нескольких фирмах Славгорода в Алтайском крае.

Как сообщили в "Алтайкрайэнерго", в январе в городе прошли рейдовые мероприятия среди юридических лиц. В общей сложности были осмотрены и инструментально проверены 53 расчетные системы учета предприятий малого и среднего бизнеса.

"В результате на оборудовании ряда потребителей были выявлены такие несоответствия, как истечение срока госповерки, отсутствие пломбы ОТК, погрешность показаний прибора учета, отсутствие вводного коммутирующего устройства. По всем случаям были выданы предписания на устранение несоответствий", – указывают в компании.

Также отмечается, что у трех ИП, работающих в торгово-производственной сфере, были обнаружены более серьезные нарушения. В данном случае речь идет о вмешательстве в работу приборов учета с целью искажения данных о фактическом потреблении.

"По расчетам энергокомпании, общий объем безучетного потребления данных юридических лиц составил более 115 тысяч кВтч. Все три прибора учета направлены на независимую экспертизу в Сибирский НИИ метрологии (г. Новосибирск) для документального подтверждения умышленного вмешательства", – уточняют в "Алтайкрайэнерго".

По фактам хищения электроэнергии были составлены акты безучетного потребления, которые предъявлены потребителю к оплате. В случае если фирмы не оплатят добровольно предъявленные суммы, энергетики намерены взыскать деньги через суд.