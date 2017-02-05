Фото: qwas.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что собирается участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, передает "Интерфакс".
В субботу, 4 февраля, он отметил, что партия будет участвовать в президентской гонке, а кандидатом, вероятно, будет сам Жириновский. Глава либерал-демократов подчеркнул, что будет баллотироваться в шестой раз.
Агентство отмечает, что официально кандидатуру на выборы главы государства от ЛДПР выдвинут на 31-м съезде партии 13 декабря 2017 года.
По словам Жириновского, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в Европе. Он отметил, что никто еще столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.
Также лидер ЛДПР выразил уверенность, что если бы в России были бы такие же условия, как в США, то он бы "победил, как Трамп".
Комментарии
А Будет ли Зюганов и Миронов учавствовать в честной президентской гонке?
А Вы сУмлеваетесь?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В книжку рекордов Гиннеса хочет попасть. Там все такие рекорды - никому не нужные, просто иногда тупые, но прославиться можно...
На президентских выборах Жириновский станет самой серьёзной угрозой для Путина, ведь он способен легко зализать путинскую задницу до смерти.
Придворному шуту позволено многое, даже претендовать на Королевскую корону. И сам король ему в этом подыгрывает, так что спектакль продолжается!
Все эти ребята классические спойлеры, задача которых не допустить к участию в выборах реальных конкурентов, если такие вдруг появятся, ну и распылить протестные голоса, конечно. Вы посмотрите, четверть века одни и те же обрыдлые рожи. Когда же это закончится?
Граждане, да забейте вы на эти выборы. Толку от них ноль. И обсуждать очередного клоуна... это ниже человеческого достоинства. Ничего не изменится, пока народ России сам не озаботится своей судьбой. Просвещение народа - вот главная цель. А эти будут обманывать всегда. И власть просто так они вам не отдадут. Они в 1993 году не постеснялись Москву кровью залить. А вы про какие-то выборы.
Ох острые у вас языки, а у меня ноги небритые, не хотите полизать?
Ох острые у вас языки, а у меня ноги небритые, не хотите полизать?---босс,дед придут полижут !!!
гость - 15:22 Глупость написал, денежку получил. Ничего личного, работа такая...
С этого года на выборы не хожу
Согласен ребята, по всему единственный выход - забить, т.к. "против всех" запретили...
Забивай. Нам больше свежих шанешек и кремлевской колбасы на участке останется. А то придешь проголосовать после обеда, а голодающие с утра уже всё почикали.
Жирик вечный кандидат кто бы сомневался. Теперь он стал делать отсыл к трампу по одной причине,что они оба правые популисты. Только вот трамп с бухты барахты стал президентом и вообще попал в политику,а жирик уже многие десятилетия являеться политическим шутом/шлюхом.
За Жирика и проголосую, вместо коммунистов.
За Жирика и проголосую, вместо коммунистов.--------Как бюллютень в урну сбросишь зигануть не забудь.