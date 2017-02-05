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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что собирается участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, передает "Интерфакс".

В субботу, 4 февраля, он отметил, что партия будет участвовать в президентской гонке, а кандидатом, вероятно, будет сам Жириновский. Глава либерал-демократов подчеркнул, что будет баллотироваться в шестой раз.

Агентство отмечает, что официально кандидатуру на выборы главы государства от ЛДПР выдвинут на 31-м съезде партии 13 декабря 2017 года.

По словам Жириновского, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в Европе. Он отметил, что никто еще столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

Также лидер ЛДПР выразил уверенность, что если бы в России были бы такие же условия, как в США, то он бы "победил, как Трамп".