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Жириновский сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах

, ИА "Амител"
Официально кандидатуру от ЛДПР выдвинут на 31-м съезде партии 13 декабря

Фото: qwas.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что собирается участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, передает "Интерфакс".

 

В субботу, 4 февраля, он отметил, что партия будет участвовать в президентской гонке, а кандидатом, вероятно, будет сам Жириновский. Глава либерал-демократов подчеркнул, что будет баллотироваться в шестой раз.

Агентство отмечает, что официально кандидатуру на выборы главы государства от ЛДПР выдвинут на 31-м съезде партии 13 декабря 2017 года.

По словам Жириновского, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в Европе. Он отметил, что никто еще столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента. 

 

Также лидер ЛДПР выразил уверенность, что если бы в России были бы такие же условия, как в США, то он бы "победил, как Трамп".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2017 13:25
- гость -

А Будет ли Зюганов и Миронов учавствовать в честной президентской гонке?

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