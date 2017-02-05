Фото: БашДТП и пресс-служба ГУ МВД

Два пассажира микроавтобуса пострадали при столкновении транспорта с поездом под Уфой в субботу, 4 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Башкирии Максима Родионова.

Он уточнил, что авария произошла в пригородном поселке Нагаево на железнодорожном переезде. По предварительной информации, микроавтобус попытался проехать перед приближающимся поездом, однако получил касательный удар. В итоге два пассажира получили травмы, им оказывают медпомощь. Сам водитель в ДТП не пострадал.

По словам начальника ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова, с поездом столкнулась маршрутная "Газель" №163.

Предварительно установлено, что водитель решил объехать по "встречке" колонну машин, которые остановились на красный сигнал светофора, и выехал на переезд. В результате аварии железнодорожное движение было парализовано на 49 минут.

Источник агентства в экстренных службах республики уточнил, что в момент аварии в маршрутке находились только три человека. Собеседник также добавил, что двух пострадавших — женщин — госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.