Фото: instagram.com

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что рассталась со своим мужем, сыном миллионера Алексом Смерфитом. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-аккаунте Бони.

Она выразила уверенность, что сможет всегда поддерживать дружеские отношения с любимым мужчиной. Также Боня отметила, что рассталась со Смерфитом не из-за ссор, измен или семейных проблем. По ее словам, к такому решению пара пришла полгода назад.

"Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много тёплых воспоминаний", — отметила она.

Также телеведущая дала совет тем, кто чувствует скорое расставание: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". Боня добавила, что самым главным в данной ситуации является то, чтобы "не страдали дети". Она уверена, что дети "будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители".

Напомним, россиянка познакомилась со Смерфитом в 2010 году в Москве — мужчина пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. После того, как стало известно о беременности Виктории, Алекс увез ее в Монако.