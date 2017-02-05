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Новости

Виктория Боня объявила о расставании с мужем

, ИА "Амител"
По словам телеведущей, к такому решению пара пришла еще полгода назад

Фото: instagram.com

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что рассталась со своим мужем, сыном миллионера Алексом Смерфитом. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-аккаунте Бони.

Она выразила уверенность, что сможет всегда поддерживать дружеские отношения с любимым мужчиной. Также Боня отметила, что рассталась со Смерфитом не из-за ссор, измен или семейных проблем. По ее словам, к такому решению пара пришла полгода назад.

"Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много тёплых воспоминаний", — отметила она.

Также телеведущая дала совет тем, кто чувствует скорое расставание: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". Боня добавила, что самым главным в данной ситуации является то, чтобы "не страдали дети". Она уверена, что дети "будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители".

Напомним, россиянка познакомилась со Смерфитом в 2010 году в Москве — мужчина пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. После того, как стало известно о беременности Виктории, Алекс увез ее в Монако.

 

Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много тёплых воспоминаний. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2017 14:48
- гость -

1) решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда 2) так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому --- неее ребята так не бывает

0  0
5.02.2017 14:50
- гость -

... просто не хотят друг другу портить репутацию

0  0
5.02.2017 15:15
- гость -

А был ли мальчик?

0  0
5.02.2017 15:26
- гость -

Русские дурочки готовы бежать за каждым длинным кошельком хоть в африку, а долг россиянок - рожать детей для России.

0  0
5.02.2017 15:33
- гость -

тот, кто прошел ДОМ-2, государству пользы не принесет, он работать уже не сможет

0  0
5.02.2017 15:44
- гость -

скажите, зачем красавцу-сыну миллионера потасканная престарелая проститутка из России? Это чудо,что его родители ее шесть лет вытерпели. Назад,дорогая, в чес по негритянским .уям

0  0
5.02.2017 15:57
медведь-шатун

Знатная кашёлка освободилась, кто крайний....

0  0
5.02.2017 15:57
- гость -

отнюдь! муж кобель оказался

0  0
5.02.2017 16:00
- гость -

теперь будет год расставаться, и описывать свои чувства и переживания, делится воспоминаниями о прожитых годах и совместно нажитом имуществе,Надо готовить носовые платки

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