Фото: instagram.com
Телеведущая Виктория Боня сообщила, что рассталась со своим мужем, сыном миллионера Алексом Смерфитом. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-аккаунте Бони.
Она выразила уверенность, что сможет всегда поддерживать дружеские отношения с любимым мужчиной. Также Боня отметила, что рассталась со Смерфитом не из-за ссор, измен или семейных проблем. По ее словам, к такому решению пара пришла полгода назад.
"Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много тёплых воспоминаний", — отметила она.
Также телеведущая дала совет тем, кто чувствует скорое расставание: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". Боня добавила, что самым главным в данной ситуации является то, чтобы "не страдали дети". Она уверена, что дети "будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители".
Напомним, россиянка познакомилась со Смерфитом в 2010 году в Москве — мужчина пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. После того, как стало известно о беременности Виктории, Алекс увез ее в Монако.
Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много тёплых воспоминаний. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!
Комментарии
1) решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда 2) так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому --- неее ребята так не бывает
... просто не хотят друг другу портить репутацию
А был ли мальчик?
Русские дурочки готовы бежать за каждым длинным кошельком хоть в африку, а долг россиянок - рожать детей для России.
тот, кто прошел ДОМ-2, государству пользы не принесет, он работать уже не сможет
скажите, зачем красавцу-сыну миллионера потасканная престарелая проститутка из России? Это чудо,что его родители ее шесть лет вытерпели. Назад,дорогая, в чес по негритянским .уям
Знатная кашёлка освободилась, кто крайний....
отнюдь! муж кобель оказался
теперь будет год расставаться, и описывать свои чувства и переживания, делится воспоминаниями о прожитых годах и совместно нажитом имуществе,Надо готовить носовые платки