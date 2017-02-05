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Новости

СМИ сообщили о планах ЕС продлить антироссийские санкции на полгода

, ИА "Амител"
В черный список могут войти Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук

Фото: misanec.ru

Евросоюз (ЕС) намерен в середине марта продлить действие санкций против 100 российских и украинских граждан еще на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уточняется, что в числе тех, кого коснется продление санкций, находятся бизнесмен и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Санкции Евросоюза предусматривают замораживание активов и запрет въезжать на территории государств Европы.

РБК пишет, что вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте прокомментировал данные о возможном продлении санкций. "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" — написал он, отметив, что санкции против РФ не оправдали оижадиний европейских чиновников.

Напомним, ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничения неоднократно расширялись и были продлены. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2017 14:31
-гость-

этого не может быть! наш же всех переиграл! Трампнаш! держите Босю семеро!

0  0
5.02.2017 14:37
- гость -

Бггг, А президент РФ Путин еще в начале прошлого года продлил антисанкции для ЕС до конца 2017 года.

0  0
5.02.2017 14:45
- гость -

Бггг, А президент РФ Путин еще в начале прошлого года продлил антисанкции для ЕС до конца 2017 года.

Только санкции пиндосов никак не отразились на населении РФ. А вот Воффкина ответочка лихо ценник в магазине подняла, да качество продуктов уронила.

0  0
5.02.2017 14:59
- гость -

5.02.2017 14:45 - гость -

Качество продуктов стало хуже только у вас, хамоном прибитых. ) А цены на всякое бананьё, по которому народ особо никогда и не страдал, уже давно вернулись на нормальные позиции.

0  0
5.02.2017 15:10
- гость -

Качество продуктов стало хуже только у вас, хамоном прибитых. ) А цены на всякое бананьё, по которому народ особо никогда и не страдал, уже давно вернулись на нормальные позиции.

Ну осталось дождаться падения цен на молочку, сыры и яйца. Прибитый пальмовым маслом скакун ты наш.

0  0
5.02.2017 15:21
- гость -

5.02.2017 15:10 - гость -

Яйца как были около 50 так и есть Молочка зато теперь настоящая своя, а не из сухих европейских смесей.

0  0
5.02.2017 15:33
Divergent

А цены на всякое бананьё, по которому народ особо никогда и не страдал

Прррально! Картоха и капуста наше фсе! На них держатся скрепы духовитости! А бананы... бананы обчество разлагают и на всякое непотребье баб росиянских сподвигаютЪ!

0  0
5.02.2017 15:40
Весёлый молочник

Яйца как были около 50 так и есть Молочка зато теперь настоящая своя, а не из сухих европейских смесей.

Звиздеть не колёса мазать

0  0
5.02.2017 15:48
- гость -

С такой газотранспортной системой как у Меркель и Парашенко можно и от газа отказаться, только вони будет много...

0  0
5.02.2017 15:53
- гость -

так коли так хорошо.что ж вы ноете что денег мало?

0  0
5.02.2017 15:55
- гость -

гость -15:53 Кто ноет? Что уже ничего сказать нельзя - сразу ноете. Чиновник пишет, сразу видно, только так с народом общаются такие своло...

0  0
5.02.2017 15:59
- гость -

5.02.2017 15:40 Весёлый молочник

Не нравится магазинская молочка - возьми у частника деревенскую, чем прикидываться здесь обделенным обсосом.

0  0
5.02.2017 16:09
- гость -

- гость - 5 февраля 2017 г. 15:59 Не нравится магазинская молочка - возьми у частника деревенскую,

магазинная молочка = немолочка...

0  0
5.02.2017 16:09
- гость -

Ротенберги должны страдать!

0  0
5.02.2017 16:12
Divergent

гость - 5 февраля 2017 г. 15:59 возьми у частника деревенскую

К-хх! XXI век на дворе а в сколеновстане горожане по деревням на подворьях молоко скупают

0  0
5.02.2017 16:19
- гость -

5.02.2017 16:12 Divergent

Фермеры сами торгуют у нас в городах, лапух ты гамбурский

0  0
5.02.2017 16:23
- гость -

Мне лично все ихние санкции по х.й, как не жрал ихнее дерьмо в красивой упаковке, так и не жру

0  0
5.02.2017 16:29
16:23

Мне тоже за вротимбергов абыдно.

0  0
5.02.2017 16:32
- гость -

Санкции на пользу!

0  0
5.02.2017 16:37
- гость -

Яйца как были около 50 так и есть Молочка зато теперь настоящая своя, а не из сухих европейских смесей.

Сказочный ДБ БЛ.

0  0
5.02.2017 17:22
- гость -

Фермеры сами торгуют у нас в городах, лапух ты гамбурский

Поделись как ты отличаешь фермера от перекупа , лабух , а молоко из под коровы от разбодяженного из под крана ?

0  0
5.02.2017 17:33
16:37, 17:22

Сразу видно, что никогда не пили настоящее молоко. Жрать вам и дальше ГМО-индульгенцию.

0  0
5.02.2017 17:40
15:59

Видимо зарплата полицая, или нацыАнального гвардейца позволяет тебе шастать по деревням в поисках яйко-млако?

0  0
5.02.2017 17:46
- гость -

Сразу видно, что никогда не пили настоящее молоко. Жрать вам и дальше ГМО-индульгенцию.

Пил и даже знаю , что оно представляет собой , когда корова полыни нается , а вот тебе , дёргающему тёлок за тиськи никак не понять , что не всё то золото что блестит.

0  0
5.02.2017 17:47
- гость -

5.02.2017 17:40 15:59

Видимо, у нас всё это свободно продается на рынках ) Не то что на Западе - позавчерашнее в супермаркетах в три цены.

0  0
5.02.2017 17:50
- гость -

5.02.2017 17:46 - гость - что не всё то золото что блестит.

да и так заметно, что тебе постоянно что-нибудь впаривают

0  0
5.02.2017 17:57
- гость -

Вы там держитесь в Европе. Нопасаран.

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