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Евросоюз (ЕС) намерен в середине марта продлить действие санкций против 100 российских и украинских граждан еще на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уточняется, что в числе тех, кого коснется продление санкций, находятся бизнесмен и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Санкции Евросоюза предусматривают замораживание активов и запрет въезжать на территории государств Европы.

РБК пишет, что вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте прокомментировал данные о возможном продлении санкций. "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" — написал он, отметив, что санкции против РФ не оправдали оижадиний европейских чиновников.

Напомним, ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничения неоднократно расширялись и были продлены.