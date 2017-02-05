Фото: misanec.ru
Евросоюз (ЕС) намерен в середине марта продлить действие санкций против 100 российских и украинских граждан еще на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Уточняется, что в числе тех, кого коснется продление санкций, находятся бизнесмен и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Санкции Евросоюза предусматривают замораживание активов и запрет въезжать на территории государств Европы.
РБК пишет, что вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте прокомментировал данные о возможном продлении санкций. "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" — написал он, отметив, что санкции против РФ не оправдали оижадиний европейских чиновников.
Напомним, ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничения неоднократно расширялись и были продлены.
Комментарии
этого не может быть! наш же всех переиграл! Трампнаш! держите Босю семеро!
Бггг, А президент РФ Путин еще в начале прошлого года продлил антисанкции для ЕС до конца 2017 года.
Бггг, А президент РФ Путин еще в начале прошлого года продлил антисанкции для ЕС до конца 2017 года.
Только санкции пиндосов никак не отразились на населении РФ. А вот Воффкина ответочка лихо ценник в магазине подняла, да качество продуктов уронила.
5.02.2017 14:45 - гость -
Качество продуктов стало хуже только у вас, хамоном прибитых. ) А цены на всякое бананьё, по которому народ особо никогда и не страдал, уже давно вернулись на нормальные позиции.
Качество продуктов стало хуже только у вас, хамоном прибитых. ) А цены на всякое бананьё, по которому народ особо никогда и не страдал, уже давно вернулись на нормальные позиции.
Ну осталось дождаться падения цен на молочку, сыры и яйца. Прибитый пальмовым маслом скакун ты наш.
5.02.2017 15:10 - гость -
Яйца как были около 50 так и есть Молочка зато теперь настоящая своя, а не из сухих европейских смесей.
А цены на всякое бананьё, по которому народ особо никогда и не страдал
Прррально! Картоха и капуста наше фсе! На них держатся скрепы духовитости! А бананы... бананы обчество разлагают и на всякое непотребье баб росиянских сподвигаютЪ!
Яйца как были около 50 так и есть Молочка зато теперь настоящая своя, а не из сухих европейских смесей.
Звиздеть не колёса мазать
С такой газотранспортной системой как у Меркель и Парашенко можно и от газа отказаться, только вони будет много...
так коли так хорошо.что ж вы ноете что денег мало?
гость -15:53 Кто ноет? Что уже ничего сказать нельзя - сразу ноете. Чиновник пишет, сразу видно, только так с народом общаются такие своло...
5.02.2017 15:40 Весёлый молочник
Не нравится магазинская молочка - возьми у частника деревенскую, чем прикидываться здесь обделенным обсосом.
- гость - 5 февраля 2017 г. 15:59 Не нравится магазинская молочка - возьми у частника деревенскую,
магазинная молочка = немолочка...
Ротенберги должны страдать!
гость - 5 февраля 2017 г. 15:59 возьми у частника деревенскую
К-хх! XXI век на дворе а в сколеновстане горожане по деревням на подворьях молоко скупают