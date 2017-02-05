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Барнаульские полицейские задержали подозреваемого мужчину, которого подозревают в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Алтайского края.

С заявлением к правоохранителям обратился 63-летний житель села Павловск Павловского района. Он рассказал, что неизвестный путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него 28 400 рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший хотел поменять окна в квартире и обратился к знакомым. Те дали ему телефон парня, менявшего окна в их квартире. Мужчина позвонил молодому человеку и договорился встретиться. Незнакомец приехал в потерпевшему, произвел замеры проемов, взял предоплату для покупки материала, однако в назначенный день он не пришел, а номер телефона оказался отключенным.

Полицейские в ходе работы смогли установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Барнаула. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что раньше работал в фирме по установке окон, поэтому у многих клиентов сохранились его контактные телефоны. Поскольку мужчину уволили из организации, он брал заказы с предоплатой и не выполнял обязательства. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности. Также мужчина объяснил, что потратил все деньги на собственные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело. Барнаульцу грозит до пяти лет лишения свободы.