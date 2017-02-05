Фото: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус сбил пенсионерку в Барнауле на улице Антона Петрова, сообщили очевидцы в воскресенье, 5 февраля, в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что ДТП произошло днем на остановке "Стоматологическая поликлиника". Пожилая женщина переходила пешеходный переход. После столкновения автобус выехал на трамвайные пути, врезавшись в дорожный знак, пишет автор записи.

Пострадавшая осталась жива после столкновения.

В комментариях подписчица сообщества отметила, что бабушка выбежала на "зебру", не посмотрев на дорогу. Водитель попытался экстренно затормозить, но все равно задел пенсионерку. По словам участницы группы, пожилая женщина получила легкий ушиб и наотрез отказалась от услуг скорой.