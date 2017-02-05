Фото: vk.com/barneos22
Пассажирский автобус сбил пенсионерку в Барнауле на улице Антона Петрова, сообщили очевидцы в воскресенье, 5 февраля, в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что ДТП произошло днем на остановке "Стоматологическая поликлиника". Пожилая женщина переходила пешеходный переход. После столкновения автобус выехал на трамвайные пути, врезавшись в дорожный знак, пишет автор записи.
Пострадавшая осталась жива после столкновения.
В комментариях подписчица сообщества отметила, что бабушка выбежала на "зебру", не посмотрев на дорогу. Водитель попытался экстренно затормозить, но все равно задел пенсионерку. По словам участницы группы, пожилая женщина получила легкий ушиб и наотрез отказалась от услуг скорой.
Комментарии
этот красный пиисяттретий - вообще адский автобус, он словно Кристина Кинга.
бегающие по пешеходному переходу пешеходы - pedestrians ы
водителю респект
Только на Амике - бегающие бабушки.
"подписчица сообщества отметила, что бабушка выбежала на "зебру"" Смех да и только. И с какой скоростью сейчас бабушки бегают?
бабки носятся будь здоров если на автобус бегут))) неоднократно наблюдал.
Да что с этими "бабушками" творится, обострение какое-то. В пятницу под колеса фиту выскочила одна, вчера на красноармейском другая, сегодня на петрова. Шустрые бабули
Эта не та, которая под фита бросилась? А то вдруг у нее хобби такое.
- гость - 5 февраля 2017 г. 16:26 "подписчица сообщества отметила, что бабушка выбежала на "зебру"" Смех да и только. И с какой скоростью сейчас бабушки бегают? --- будете смеяться, когда она вам под колеса побежит
Пионер 5 февраля 2017 г. 16:44 Эта не та, которая под фита бросилась? А то вдруг у нее хобби такое. --- та злостная - в неположенном месте переходила. эта же могла выйти/выбежать быстрым шагом из-за кирпичного забора
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