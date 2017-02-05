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Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 уроженцев Чечни

, ИА "Амител"
Полиция допрашивает задержанных на предмет участия в криминальных группировках

Фото: wikimedia.org

Управление криминальной полиции Вены допрашивает 22 уроженцев Чечни, которых с оружием задержали вечером 3 февраля в районе Флоридсдорф в столице Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления полиции земли Вена Томаса Кайблингера.

 Правоохранители допрашивают задержанных на предмет возможного участия их в криминальных группировках. "Расследование идет в этом направлении", — цитирует агентство собеседника.

При этом в полиции отмечают, что задержанные могут пробыть под арестом в течение двух суток. После этого прокуратура может предложить предварительное заключение или отпустить задержанных под подписку о невыезде. Полицейский подчеркнул, что у следствия нет основания для подозрения чеченцев в террористических намерениях. "Это не является предметом расследования", — отметил Кайблингер.

Представитель полиции не смог уточнить, на каких основаниях задержанные находятся в Австрии и являются ли они просителями убежища. Он подчеркнул, что они не являются гражданами Австрии, а также, что задержанные могут обладать статусом беженца, если законно находятся в стране.

Кайблингер добавил, что сейчас следствие выясняет, могло ли изъятое оружие быть причастно к каким-либо происшествиям и преступлениям, а также его происхождение, и что делали там эти мужчины.

Собеседник агентства отметил, что изначально местные жители сообщили о порядка 30 подозрительных мужчинах, после чего на место прибыли три полицейских наряда. По словам Кайблингера, стражей правопорядка сразу попытались втянуть "в нелепый разговор, чтобы отвлечь и потянуть время". Чеченцы заявили, что просто гуляют после свадьбы. 

После этого один из полицейских увидел выброшенный на снег пистолет, который, как выяснилось после изъятия, был заряжен. На место сразу вызвали подкрепление из спецподразделения "Вега" и кинологов с собаками. После этого у задержанных нашли автомат и патроны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2017 16:09
- гость -

Кто бы сомневался. В маскве зверьков гоняют за свадебную стрельбу, так они решили в Вене пошуметь.

0  0
5.02.2017 16:15
- гость -

Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 уроженцев Чечни --------- Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 граждан Российской Федерации же..!

0  0
5.02.2017 16:16
- гость -

гость, да они скорее всего там давно живут, и гражданство имеют

0  0
5.02.2017 16:17
- гость -

- гость - 5 февраля 2017 г. 16:15 Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 уроженцев Чечни --------- Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 граждан Российской Федерации же..! ---- о, как Вы долго ждали этой новости! я тоже отвечу своей заготовкой, это были "русские хакеры"

0  0
5.02.2017 16:18
- гость -

16:09, просто в Москве ходить с оружием можно, стрелять нельзя. А вот в Вене скорее всего даже ходить с оружием нельзя.

0  0
5.02.2017 16:19
- гость -

и не обязательно иметь гражданство Австрии, у них же Евросоюз

0  0
5.02.2017 16:20
- гость -

- гость - 5 февраля 2017 г. 16:17 Ну надо же...когда в России "обделываются" то пишут - граждане РФ\или ничего не пишут, а как за бугром то уроженцы чего то ...!))

0  0
5.02.2017 16:20
- гость -

- гость - 5 февраля 2017 г. 16:18 16:09, просто в Москве ходить с оружием можно, стрелять нельзя. А вот в Вене скорее всего даже ходить с оружием нельзя. --- да совсем расслабились. обычно они растворяются в толпе беженцев

0  0
5.02.2017 16:23
- гость -

- гость - 5 февраля 2017 г. 16:20 - гость - 5 февраля 2017 г. 16:17 Ну надо же...когда в России "обделываются" то пишут - граждане РФ\или ничего не пишут, а как за бугром то уроженцы чего то ...!)) --- в России никогда не пишут, что что-то совершил гражданин России, это по умолчанию понятно. не надо глупости писать. могут просто не написать, уроженец какой республики. не более того

0  0
5.02.2017 17:29
- гость -

Это могут быть уроженцы Чечни, выехавшие в Австрию в 90-х, а может и в 60-х. Они может никогда и не были гражданами РФ, если из СССР выехали. Или из независимой Ичкерии, в годы ее независимости. По новости ничего не понятно

0  0
5.02.2017 17:33
- гость -

Может их родители в Европе уже давно живут, диаспора

0  0
5.02.2017 17:34
- гость -

- гость - 5 февраля 2017 г. 17:29 Или из независимой Ичкерии, в годы ее независимости.

Годы её независимости напомните пожалуйста...и как называли свободных ичкеров тоже?

0  0
5.02.2017 17:35
- гость -

резьвятся Наши Пацанчики!

0  0
5.02.2017 17:50
Дмитрий

Расстрелять нах. два раза !!!

0  0
5.02.2017 18:45
ВанькаДурак

На 22 чечена один пистолет и несколько патронов? смешно. В европу нынче безоружным ездить некомфортно. лежал на снегу? подбросили, чтобы повод арестовать был, кроме нелепого разговора , я так понял претензий то не было.

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