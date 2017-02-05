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Управление криминальной полиции Вены допрашивает 22 уроженцев Чечни, которых с оружием задержали вечером 3 февраля в районе Флоридсдорф в столице Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления полиции земли Вена Томаса Кайблингера.

Правоохранители допрашивают задержанных на предмет возможного участия их в криминальных группировках. "Расследование идет в этом направлении", — цитирует агентство собеседника.

При этом в полиции отмечают, что задержанные могут пробыть под арестом в течение двух суток. После этого прокуратура может предложить предварительное заключение или отпустить задержанных под подписку о невыезде. Полицейский подчеркнул, что у следствия нет основания для подозрения чеченцев в террористических намерениях. "Это не является предметом расследования", — отметил Кайблингер.

Представитель полиции не смог уточнить, на каких основаниях задержанные находятся в Австрии и являются ли они просителями убежища. Он подчеркнул, что они не являются гражданами Австрии, а также, что задержанные могут обладать статусом беженца, если законно находятся в стране.

Кайблингер добавил, что сейчас следствие выясняет, могло ли изъятое оружие быть причастно к каким-либо происшествиям и преступлениям, а также его происхождение, и что делали там эти мужчины.

Собеседник агентства отметил, что изначально местные жители сообщили о порядка 30 подозрительных мужчинах, после чего на место прибыли три полицейских наряда. По словам Кайблингера, стражей правопорядка сразу попытались втянуть "в нелепый разговор, чтобы отвлечь и потянуть время". Чеченцы заявили, что просто гуляют после свадьбы.

После этого один из полицейских увидел выброшенный на снег пистолет, который, как выяснилось после изъятия, был заряжен. На место сразу вызвали подкрепление из спецподразделения "Вега" и кинологов с собаками. После этого у задержанных нашли автомат и патроны.