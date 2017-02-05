Фото: "АСТ-54"

ДТП с участием машины скорой помощи и Toyota Corolla Spacio произошло в Новосибирске напротив ТЦ "Мега". Об этом сообщает портал "Новосибирские новости" со ссылкой на группу "АСТ-54" "ВКонтакте".

Свидетели аварии отметили, что водитель иномарки выезжал с улицы Мира, а медики ехали со стороны улицы Оловозаводской. По неизвестной причине Toyota не пропустила скорую и врезалась в нее.

В результате ДТП у скорой было повреждено левое переднее крыло, а у легкового автомобиля — правое. Данных о пострадавших нет, отмечает издание.

"Актуальные новости" добавляют, что медики везли в больницу ребенка с незначительными ожогами.

Водитель Toyota, по данным издания, заявил, что не успел заметить внезапно появившуюся скорую, поэтому врезался он в нее ненамеренно.

Произошедшую аварию зафиксировал видеорегистратор.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО отметили, что сейчас по факту столкновения Toyota и скорой помощи сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства инцидента. Решается вопрос об административной ответственности.