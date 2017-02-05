Фото: "АСТ-54"
ДТП с участием машины скорой помощи и Toyota Corolla Spacio произошло в Новосибирске напротив ТЦ "Мега". Об этом сообщает портал "Новосибирские новости" со ссылкой на группу "АСТ-54" "ВКонтакте".
Свидетели аварии отметили, что водитель иномарки выезжал с улицы Мира, а медики ехали со стороны улицы Оловозаводской. По неизвестной причине Toyota не пропустила скорую и врезалась в нее.
В результате ДТП у скорой было повреждено левое переднее крыло, а у легкового автомобиля — правое. Данных о пострадавших нет, отмечает издание.
"Актуальные новости" добавляют, что медики везли в больницу ребенка с незначительными ожогами.
Водитель Toyota, по данным издания, заявил, что не успел заметить внезапно появившуюся скорую, поэтому врезался он в нее ненамеренно.
Произошедшую аварию зафиксировал видеорегистратор.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО отметили, что сейчас по факту столкновения Toyota и скорой помощи сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства инцидента. Решается вопрос об административной ответственности.
Комментарии
Ну конечно, машина скорой помощи с маячками и сиреной такая незаметная.
Ну конечно, машина скорой помощи с маячками и сиреной такая незаметная.
Меня сегодня скорая вытесняла из ряда - без маячков, без поворотника. После еще видео есть - вот там жесть.
ну и формулировка "отказалась". "не пропустила" и все. например, слушал громкую музыку и не успел среагировать
Вообще-то прежде чем вылететь на красный водитель скорой обязан убедиться что его пропускают. Похоже что в добавок к автохамам на дорогих машинах с блатными номерами и чиновникам с ментами мы воспитываем новую породу автобыдла - на машине с правом преимущественного проезда. В свете последних веяний эти деятели сейчас будут тешить свои комплексы и давить и разгонять всех направо и налево независимо от необходимости. Научи дурака Богу молиться - он и лоб себе разобьёт. Да ещё и окружающих прихватит.