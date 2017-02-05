Фото: infovoronezh.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские контрсанкции в отношении Евросоюза — это ответная мера, целью которой является предотвращение условий недобросовестной конкуренции на рынке России. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на австрийское издание "Профиль".
По словам министра, контрмеры были наложены потому, что санкции ЕС ограничивали возможность для банков РФ получать займи на финансирование сельского хозяйства. Это "значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции", — объяснил Лавров, добавив, что Москва "должна была сделать все по-честному".
При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона не была инициатором санкций, поэтому не она должна их снимать.
В интервью "Профилю" глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с Вашингтоном, которым нанесли сильный ущерб при администрации прежнего американского президента Барака Обамы.
Лавров отметил, что высказывания нового лидера США Дональда Трампа об отношениях с Москвой внушают надежду. "Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", — цитирует издание лавров. При этом министр подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, как будет выстраиваться работа с новой администрацией.
Комментарии
У Трампа самого походу проблемы, в США суд города может отменить указ Президента, нахрен такой Президент, у них судья круче
А может у них ЗАКОН круче! Это тебе в головенку не приходило?
Он просто не подумал что у пиндосов суд может вертеть властью благодаря своей независимости .
А в твоей головешке что? ЛГБТ и розывые кепочки?
Лавров... кроме матюгальника аргументов больше нет.
тогда надо в судьи рваться а не в президенты
5.02.2017 17:34 - гость -
"Трамп посмеялся над судьей Сиэтла, запретившим его миграционный указ"
- гость - 5 февраля 2017 г. 17:29 А может у них ЗАКОН круче! Это тебе в головенку не приходило?
А может у них клинтовские бабки круче! Это тебе в головенку не приходило?
Он просто не подумал что у пиндосов суд может вертеть властью благодаря своей независимости .
У нас любой чиновник может вертеть Воффкины указы.
У нас даже любой курильщик вертит. США еще ползти и ползти до нас.