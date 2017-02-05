Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на проспекте Космонавтов в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошло около 16:30 рядом с гипермаркетом "Алтай". В результате произошедшего на данном участке образовалась пробка.

В комментариях подписчица сообщества, которая находилась в перевернувшемся Mitsubishi Lancer, рассказала, что ДТП произошло из-за резко затормозившей пассажирской газели. Водитель иномарки попытался уйти от столкновения и наехал на ледяной сугроб, от чего и перевернулся.

Девушка отметила, что никто в аварии не пострадал, поскольку сработали ремни и подушки безопасности.