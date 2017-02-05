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Депутат Заксобрания Петербурга от фракции "Единая Россия" Андрей Васильев сказал, что не удовлетворен своей зарплатой. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала "Санкт-Петербург", пишет портал ЗАКС.Ру.

"В моем возрасте мне стыдно за свою зарплату депутата", — цитирует издание народного избранника.

"Комсомольская правда" уточняет, что Васильеву в сентябре 2017 года исполнится 60 лет. Также газета отмечает, что за пять лет службы он, судя по официальным данным, подал три законопроекта: о защите валютных заемщиков, о сохранении музея на "Авроре" и о Дне ветерана труда 12 января. Кроме этого, на счету Васильева восемь депутатских запросов.

ЗАКС.Ру добавляет, что зарплата депутата городского парламента равна 120-150 тысячам рублей в месяц. При этом парламентарий может отдыхать до 150 дней в году на законных основаниях.