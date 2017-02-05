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Небольшой снег и сильные морозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, ночью в северных и восточных района края пройдет снег, в утренние часы местами изморозь и туман, а на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов мороза с похолоданием при прояснении до -24...-29. Днем осадков не будет, столбик термометра поднимется до -9...-14, при этом местами будет от 15 до 20 градусов ниже нуля.

Ветер будет дуть южный, ночью 4-9 метров в секунду с усилением до 11-16 метров. Днем 2-7 м/с с усилением до 12 метров.

В Барнауле ночью возможен небольшой снег. Температура за окном будет равна -22...-24. Днем также осадков не будет. Воздух прогреется до -14...-16. При этом в течение всех суток на дорогах будет гололедица.

Ветер в столице региона будет тоже дуть южный, ночью 6-11 метров в секунду, а днем 2-7 метров.