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В Китае прохожие спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась между поездом и платформой на одной из станций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Подчеркивается, что девочка упала буквально за минуту до отправления поезда.

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На записи с камеры наблюдения видно, как ребенок подбежал к стоящему поезду и по неосторожности провалился в узкую щель между вагоном и платформой. На помощь девочке тут же сбежалось не менее десяти человек. Один из сотрудников дал сигнал машинисту подождать с отправлением поезда, а затем мужчины спустились за ребенком и подняли его с рельсов на платформу.