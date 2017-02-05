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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что сообщения катарского телеканала Al Jazeera о том, что российские солдаты погибли в Сирии, являются "вбросом". Все военные на территории Сирийской Арабской Республики живы и здоровы, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом", — цитирует агентство Конашенкова. Также он отметил, что солдаты живы, здоровы и "продолжают выполнять задачи по предназначению".

Представитель военного ведомства выразил сожаление в связи с тем, что самый крупный арабский телеканал распространяет такие "фальшивки".

Агентство отмечает, что ранее Al Jazeera сообщила о гибели пяти солдат России в окрестностях Тартуса в Сирии. По данным СМИ, они якобы погибли при подрыве военного автомобиля. Отмечалось, что причиной инцидента стали сдетонировавшие в кузове боеприпасы, ЧП не связано с атакой боевиков.