Фото: panganga.com
Самолет британского премьер-министра Терезы Мэй на минувшей неделе летел из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером — устройством, которое позволяет определить местоположение воздушного судна, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Mail on Sunday.
Издание пишет, что транспондер деактивировали после того, как спецслужбы обратились с соответствующей просьбой к авиакомпании, которая организует перелеты Мэй.
По мнению специалистов, благодаря данным, которые передавало устройство, за передвижением самолета в сети могут следить террористы. Уточняется, что транспондер позволяет узнать высоту, направление и скорость воздушного судна.
"Это идеальные данные для потенциального террориста. Им нужно было отключить устройство отслеживания в самолете. Смешно и безответственно, что такая информация находится в открытом доступе", — цитирует газета экс-главу Национального управления по борьбе с терроризмом Криса Филипса.
Life добавляет, что с помощью сервиса Flight Radar за перемещением борта британского премьера мог проследить онлайн любой желающий.
Агентство пишет, что на прошлой недели Мэй находилась с официальным визитом в Америке, откуда полетела в Турцию.
Theresa May heading home... #MayForceOne Kittyhawk 37— CivMilAir ✈ 🚁 (@CivMilAir) 28 января 2017 г.
🇬🇧 RAF Voyager ZZ336 KRF37 https://t.co/05rLh0VW6Y
(h/t @IclouMik 👍) pic.twitter.com/HFwPONFciP
Комментарии
Во первых местоположение точное так не определить-во вторых кому она нужна!