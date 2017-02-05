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Самолет британского премьер-министра Терезы Мэй на минувшей неделе летел из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером — устройством, которое позволяет определить местоположение воздушного судна, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Mail on Sunday.

Издание пишет, что транспондер деактивировали после того, как спецслужбы обратились с соответствующей просьбой к авиакомпании, которая организует перелеты Мэй.

По мнению специалистов, благодаря данным, которые передавало устройство, за передвижением самолета в сети могут следить террористы. Уточняется, что транспондер позволяет узнать высоту, направление и скорость воздушного судна.

"Это идеальные данные для потенциального террориста. Им нужно было отключить устройство отслеживания в самолете. Смешно и безответственно, что такая информация находится в открытом доступе", — цитирует газета экс-главу Национального управления по борьбе с терроризмом Криса Филипса.

Life добавляет, что с помощью сервиса Flight Radar за перемещением борта британского премьера мог проследить онлайн любой желающий.

Агентство пишет, что на прошлой недели Мэй находилась с официальным визитом в Америке, откуда полетела в Турцию.