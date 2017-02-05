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22-летнего жителя Москвы в Подмосковье насмерть придавило спиленное им дерево. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

Уточняется, что об инциденте в правоохранительные органы сообщили накануне, 4 февраля, вечером. Следствие установило, что погибший находился в лесу городского округа Балашиха вместе со своими друзьями. Молодой человек получил травмы в результате падения на него спиленного им же самим сухого дерева.

Подчеркивается, что от полученных травм москвич скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется доследственная проверка, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.