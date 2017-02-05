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Сампсониевский собор в Петербурге официально передали РПЦ

, ИА "Амител"
Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров назвали "искренним" решение передать ключи

Фото: ic-xc-nika.ru

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония передачи Сампсониевского собора в пользование местной епархии, пишет РИА Новости.

 

Агентство пишет, что в 10:00 началось богослужение, после которого директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", в состав которого ранее входил собор, Николай Буров передал настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) ключи от храма.

Буров подчеркнул, что передает ключи "с чувством глубокого удовлетворения", отметив, что данное желание было "искренним". Он добавил, что взамен для музея получено помещение на Большой Морской улице, 40. "Музей Полтавской виктории никуда не исчезнет, он есть", — заверил Буров. 

Кроме этого, он назвал иконостас и иконы Сампсониевского собора "великим достоянием всего российского народа" и подчеркнул, что теперь церковь ответственна за поддержание, сохранение и, возможно, дальнейшую реставрацию храма. "Я думаю, такому приходу это под силу", — заключил Буров.

Архимандрит Серафим назвал передачу ключей "историческим днем". Также он поблагодарил Бурова и все музейное сообщество за сохранение собора и заверил, что сотрудничество продолжится.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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