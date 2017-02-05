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Американский режиссер Дэмьен Шазелл, который снял мюзикл "Ла-Ла Ленд", удостоился премии Гильдии режиссеров США в самой престижной номинации — за достижения в кино. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Variety.

69-я церемония вручения наград Гильдии прошла в Лос-Анджелесе накануне. Подчеркивается, что Шазелла впервые в его карьере номинировали на премию Гильдии режиссеров. В борьбе за престижную награду он обогнал американца Барри Дженкинса с драмой "Лунный свет", канадца Дени Вильнева ("Прибытие") Кеннета Лонергана ("Манчестер у моря") и Гарта Дэвиса ("Лев"). Последний получил награду в категории "режиссерский дебют".

Издание пишет, что награды Гильдии режиссеров считают одним из показателей, позволяющим прогнозировать исход борьбы в преддверии вручения награды киноакадемии США "Оскар", которая состоится 26 февраля.

Отмечается, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу номинаций на "Оскар": картину представили в 13 категориях, в том числе два раза за лучшую песню.