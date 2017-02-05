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Британское военное ведомство допустило серьезные просчеты при создании эскадренных миноносцев проекта 45, что сделало их уязвимыми для российских подлодок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.

Расследование издания "выявило недостатки в поставляемой технике" и нашло "неудачные сделки по закупкам". Подчеркивается, что сейчас в стране растут опасения, что ВС не смогут защитить Британию в случае серьезного военного нападения.

Уточняется, что субмарины могут обнаружить новые эсминцы на расстоянии до 100 морских миль (немного больше 185 км — ред.). По словам британского контр-адмирала Криса Перри, корабли под водой шумят словно "ящики с гаечными ключами".

Он также добавил, что минобороны вложило средства в разработку систем противосамолетной и противоракетной обороны, однако не позаботилось о защите от подлодок. При этом у России есть субмарины, которых западные эксперты прозвали "черной дырой" из-за их бесшумности (говорится о проекте 636 "Варшавянка" — ред.).

По данным издания, каждый эсминец проекта 45 обошелся британской казне в миллиард фунтов стерлингов.

Газета пишет, что раньше появились данные о том, что корабли все время ломаются. Их планируют отправить на модернизацию, включающую в себя замену одного из двигателей. При этом в обшивке кораблей придется прорезать огромные дыры, напоминает Sunday Times.

Издание отмечает, что у ВС Великобритании есть проблемы не только с эсминцами, но и, например, с новыми танками Ajax. Они оказались слишком большими и вмещаются в основной транспортный самолет ВВС A400m, только в частично разобранном состоянии. Танки, которые закупаются за 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, предназначены для быстрого проникновения на территорию врага, однако эксперты полагают, что если их доставлять на самолетах, придется везти еще и подъемный кран.

Также 54 беспилотника-разведчика Watchkeeper, обошедшиеся британским налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, заказали еще 12 лет назад, однако их все еще не используют в полной мере из-за ряда технических сбоев.

Агентство напоминает ,что эсминцы с управляемым ракетным оружием строятся для британских Военно-морских сил (ВМС) с 2003 года. В данный момент на воду спущено шесть кораблей – последний вошел в состав ВМС четыре года назад.