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Исполнительница гимна РФ перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции забыла слова, передает ТАСС.

На второй строчке у девушки начал подрагивать голос, после чего она и вовсе замолчала на несколько секунд. С трибун в этот момент послышался свист. Агентство пишет, что болельщики, громко певшие гимн, помогли девушке вспомнить слова. После этого она коротко извинилась и продолжила петь.

Несмотря на конфуз, хоккеисты и многие болельщики поддержали девушку и подпевали ей, а после исполнения гимна трибуны разразились громкими аплодисментами, пишет РИА Новости.

В соцсетях пользователи отмечают, что гимн исполняла шведка, для которой русский язык не родной, поэтому девушка не справилась с волнением и ошиблась.

Российская сборная в финале уступила команде Швеции со счетом 3:4. Матч прошел в шведском Сандвикене на крытом стадионе "Йоранссон Арена". На игре присутствовало порядка трех тысяч зрителей.