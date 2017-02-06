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Исполнительница гимна РФ забыла слова перед финалом ЧМ по бенди. Видео

, ИА "Амител"
В соцсетях отмечают, что гимн пела шведка, для которой русский язык не родной

Фото: youtube.com

Исполнительница гимна РФ перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции забыла слова, передает ТАСС.

На второй строчке у девушки начал подрагивать голос, после чего она и вовсе замолчала на несколько секунд. С трибун в этот момент послышался свист. Агентство пишет, что болельщики, громко певшие гимн, помогли девушке вспомнить слова. После этого она коротко извинилась и продолжила петь. 

Несмотря на конфуз, хоккеисты и многие болельщики поддержали девушку и подпевали ей, а после исполнения гимна трибуны разразились громкими аплодисментами, пишет РИА Новости.

В соцсетях пользователи отмечают, что гимн исполняла шведка, для которой русский язык не родной, поэтому девушка не справилась с волнением и ошиблась.

Российская сборная в финале уступила команде Швеции со счетом 3:4. Матч прошел в шведском Сандвикене на крытом стадионе "Йоранссон Арена". На игре присутствовало порядка трех тысяч зрителей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.02.2017 09:16
- гость -

ПИПЕЦ !!! Кто ей доверил вообще петь?!

0  0
6.02.2017 09:27
mx665

С детства должна знать - "Союз нерушимый, республик свободных...."

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