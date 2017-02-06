Фото: photosight.ru
Жителей Барнаула утром в понедельник, 6 февраля, ждут семибалльные заторы, передают "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на Павловском тракте в сторону проспекта Строителей и на пересечении улиц Малахова – Власихинская. На этих участках скорость движения составляет три-семь километров в час. Кроме этого, пробки образовались на пересечении проспекта Строителей с Ленинским и Красноармейским проспектами.
Также движение затруднено на отдельных участках улицы Попова, в том числе ее пересечении с проспектом Космонавтов, на улице Северо-Западной, Молодежной, Советской Армии и на отрезках улицы Малахова.
Комментарии
за 20 мин. доехал. Где эти пробки берете?
К чему вся эта статистика? Нужно решать проблему пробок! Долбить администрацию... а не писать эту глупость. Или Амику больше нечего писать??? Тогда, как говорится, избушку на клюшку и по домам!
Ну вот смотрите, пропускную способность Павловского тракта и перекрестка на Власихинской расширят, а дальше первый поток быстро доедет до центра и тогда зависнет там в районе вокзала, а второй поток зависнет на Кутузова (ее никак не расширить, там частный сектор). Сейчас здесь дозируются потоки, чтобы все сразу в центре не оказались. Если тут решить проблему, встанет центр так, что мало не покажется. Тут надо город полностью перестраивать. И да, как сказал первый комментатор Павловский тракт проезжается утром максимум за 20-25 минут, даже если "пробка" начинается от Малахова. Поэтому это не пробка, это немного затрудненное движение. Пробок как таковых в Барнауле не бывает, что прям встал и полчаса никуда не движешься.
Надо не расширять, а увеличивать количество дорог (уже лет 10 напрашивается дорога по ул.Новороссийская от Советской армии через Пивоварку/Зеркальную фабрику и на Автотранспортную/Павлик). Сносите к чертям эту трубу от фабрики которой уже давно не существует и будет частично разгружен перекресток С.Армии-Павлик и на ул.Малахова нагрузка спадет.
И надо уже администрации кончать с этими пешиками. Они реально тормозят и без того безнадежный город. Делайте подземные и надземные переходы, ставьте вдоль дорог не пролазные заборы чтобы алкота не шаталась где не попадя и убирайте светофоры после этого. Поставили светофор на Смирнова для пешиков = теперь пробка от Юрина, а в час пик от Г.Исакова аж.