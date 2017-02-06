Фото: photosight.ru

Жителей Барнаула утром в понедельник, 6 февраля, ждут семибалльные заторы, передают "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на Павловском тракте в сторону проспекта Строителей и на пересечении улиц Малахова – Власихинская. На этих участках скорость движения составляет три-семь километров в час. Кроме этого, пробки образовались на пересечении проспекта Строителей с Ленинским и Красноармейским проспектами.

Также движение затруднено на отдельных участках улицы Попова, в том числе ее пересечении с проспектом Космонавтов, на улице Северо-Западной, Молодежной, Советской Армии и на отрезках улицы Малахова.