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Двухмесячного мальчика в Москве доставили в больницу после того, как на коляску, в которой он находился, скинули глыбу снега во время чистки кровли одного из домов. Об этом сообщают "Вести.Ru".

По данным издания, у младенца диагностирован перелом черепа. В данный момент он находится в реанимации. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что инцидент произошел днем в субботу, 4 февраля, на северо-востоке Москвы. Мать везла коляску с ребенком по улице Палехской, они шли в поликлинику. В это время сотрудники коммунальной службы чистили кровлю одного из домов. В определенный момент сброшенная глыба снега упала на прохожих.

Отмечается, что работавших на крыше дворников уже задержали, они дали показания. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.