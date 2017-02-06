Фото: accidentattorneys.org
В Свердловской области нашли тело семилетней девочки, которую, предположительно, загрызли собаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля. Правоохранителям сообщили, что в районе деревни Пальмина найдено тело ребенка с ранами, похожими на укусы животных, и со следами, предположительно, собачьих когтей.
По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. В данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, когда и от чего именно погиб ребенок.
В региональном главке МВД агентству сообщили, что тело девочки увидели на детской площадке три ребенка, возвращавшиеся домой с репетиции в Доме культуры. Они сразу сообщили об этом преподавателю, которая занесла тело в помещение, а прибывший позже медик констатировал смерть ребенка.
В прокуратуре Свердловской области отметили, что личности хозяев собак, которые, предположительно, напали на ребенка, уже установлены. "Газета.Ru" добавляет, что их уже задержали сотрудники Следственного комитета. Перед этим хозяева под контролем силовиков самостоятельно умертвили своих животных.
Издание отмечает, что на телах собак имелись явные следы похожего на кровь вещества.
Комментарии
И всё-таки собаки, это в первую очередь хищное животное. А потом уже друг человека, милое создание, которое не предаст и всякие другие няшки.
6.02.2017 09:26 - гость -
А то без тебя это не знали? В деревнях их не для красоты так-то держат.
Все бродячие собаки должны попадать в рай максимально быстро.
Собака - животное. У хозяев собак должны быть МОЗГИ! Нужно понимать, что собака это потенциально опасное существо: и даже если она просто подбежала, например к ребенку, и уж тем более гавкнула (даже самая маленькая собачка, играя) ребенок может очень напугаться!!! Категорически против беспорядочного выгула собак без намордников.
Чёртовы собачники, одни проблемы от них. Хотят держать скотину - ну езжайте в колхоз. Нет же, из своей зоофилии держат в квартирах и нормальным людям жизнь портят.
Вано 6 февраля 2017 г. 09:43 Чёртовы собачники, одни проблемы от них. Хотят держать скотину - ну езжайте в колхоз --- Ну вот, они в колхоз и переехали: "в районе деревни Пальмина найдено тело ребенка"
- гость - 6 февраля 2017 г. 09:26 друг человека, милое создание, которое не предаст и всякие другие няшки --- Рэмси Болтон гарантирует!
6.02.2017 09:43 Вано, а если у меня живет собака-повадырь? Голден-ретривер. Мне тоже езжать к тебе в колхоз?
6.02.2017 09:43 Вано одни проблемы от них. Хотят держать скотину - ну езжайте в колхоз.
А ты читаешь чем, глазами или ушами?
Причинение смерти по неосторожности - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Все бродячие собаки должны попадать в рай максимально быстро.
а вы не заметили что чаще всего люди становятся жертвами не бездомных, а домашних собак???
То есть можно подавать заявление об установлении виновного и возбуждении дела о причинении тяжких телесных по неосторожности
- гость - 6 февраля 2017 г. 10:52 То есть можно подавать заявление об установлении виновного и возбуждении дела о причинении тяжких телесных по неосторожности ====================== Тогда уж дело о причинении смерти по неосторожности. Собаки, действительно, в данном случае были орудиями убийства. И виноваты в этом хозяева этих "орудий".
Все бродячие собаки должны попадать в рай максимально быстро.
А если собака стала бродячей по воле своего хозяина также быстро отправлять в рай и его.Тогда количество бродячих животных уменьшится в разы.
Задолбали эти владельцы собак, что в городе, что в деревне. Их только тюрьма остудит.