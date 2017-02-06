Фото: accidentattorneys.org

В Свердловской области нашли тело семилетней девочки, которую, предположительно, загрызли собаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля. Правоохранителям сообщили, что в районе деревни Пальмина найдено тело ребенка с ранами, похожими на укусы животных, и со следами, предположительно, собачьих когтей.

По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. В данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, когда и от чего именно погиб ребенок.

В региональном главке МВД агентству сообщили, что тело девочки увидели на детской площадке три ребенка, возвращавшиеся домой с репетиции в Доме культуры. Они сразу сообщили об этом преподавателю, которая занесла тело в помещение, а прибывший позже медик констатировал смерть ребенка.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что личности хозяев собак, которые, предположительно, напали на ребенка, уже установлены. "Газета.Ru" добавляет, что их уже задержали сотрудники Следственного комитета. Перед этим хозяева под контролем силовиков самостоятельно умертвили своих животных.

Издание отмечает, что на телах собак имелись явные следы похожего на кровь вещества.