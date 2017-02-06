Фото: "Алтайский спорт"

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стала бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. В американском Парк Сити завершается Первенство мира среди юниоров в возрасте 21-23 года. В женских соревнованиях по скиатлону (7,5 км классический стиль + 7,5 км свободный стиль) приняла участие уроженка Рубцовска Яна Кирпиченко, которая завоевала бронзовую медаль. Алтайская лыжница показала время 41 минута 4,8 секунды. Опередить Кирпиченко сумели только норвежка Лотта Венг и спортсменка из Финляндии Йоанна Матинтало.

Как сообщает сайт Федерации лыжных гонок России, первый круг протяжённостью 3,75 км Яна прошла с отставанием от лидера в 20 секунд. Однако после смены лыж по окончании первой половины дистанции она уступала будущей победительнице 34 секунды и шла на седьмой позиции. Перед последним кругом Кирпиченко была уже шестой, заключительную трёхкилометровку она пробежала со вторым временем среди всех участниц и переместилась на четвёртое место. Бронзу наша спортсменка вырвала у норвежки Тирил Венг уже на финишной прямой.

"Тяжелая гонка. С первых метров особо не чувствовала сил и тем более не думала, что смогу побороться за призы. За пару километров до финиша шла пятой и почувствовала, что можно немного приблизиться к тройке лидеров. В борьбе за третье место все решила финишная прямая", – прокомментировала свой успех Кирпиченко "Рива спорту".

Отметим, что Яна Кирпиченко тренируется у Артемия Гельманова — наставника юниорской сборной страны. В 2015 году она была серебряным, а в 2016 году бронзовым призёром чемпионатов мира среди юниоров до 21 года в эстафетах. Однако впервые в личных соревнованиях ей удалось добиться таких весомых результатов.