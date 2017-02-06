Фото: xadv.org
Мужчина и женщина погибли вечером 5 февраля в результате наезда поезда в районе платформы "Каланчевская" в Москве.
Как сообщили в Следственном комитете, согласно предварительным данным, трагедия произошла около 21:30, когда скорый поезд "Владикавказ — Санкт-Петербург" сбил двух человек.
Известно, что мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.
По факту произошедшего ведется доследственная проверка.
Комментарии
Амик вроде Алтайский региональный новостной сайт..... нафига новости про дтп в Москве? уже писать нечего......
Саныч Про Сан-Франциско скоро писать начнут. В интернете только же глобальные ности с утра в понедельник тягаются ))) !!! Вебредакторы тоже люди и выходные проводят достойно ))) !
Лучше пусть Люцигер пишет про будущий всемирный потоп. И то интересней.
У меня знакомые с Краснощеково рассказывали, что у них участились случаи нападения волков. Говорили что девчонка приехала с города, вечером, автобус высадил ее на перекрестке в ее деревню, пока родители ехали за ней ее волки загрызли. Но не знаю правда нет.
Саныч, правды не узнать, все скрывают
В больничных палатах радио еще не подключили?