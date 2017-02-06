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Мужчина и женщина погибли вечером 5 февраля в результате наезда поезда в районе платформы "Каланчевская" в Москве.

Как сообщили в Следственном комитете, согласно предварительным данным, трагедия произошла около 21:30, когда скорый поезд "Владикавказ — Санкт-Петербург" сбил двух человек.

Известно, что мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка.