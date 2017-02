Фото: gannett-cdn.com

18 человек погибли во время сильного пожара в массажном салоне на востоке Китая в воскресенье, 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Сгоревший спа-салон находился в уезде Тяньтай провинции Чжэцзян. Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск). Агентство пишет, что на размещенных в сети фотографиях с места ЧП видно, как люди выпрыгивали со второго этажа охваченного пламенем здания.

"Известия" добавляют, что причина пожара все еще не установлена. Также, по данным издания, нет информации об окончательном количестве жертв.

#BREAKING At least 18 killed, 2 injured after fire breaks out at a foot spa in Tiantai county, east China’s Zhejiang Province, on Saturday pic.twitter.com/PYQ6S1C5Pb