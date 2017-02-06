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Несколько губернаторов в России в ближайшее время могут потерять свои должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ведомости".
Отмечается, что в Кремле планируют использовать выборы в сентябре для улучшения политический ситуации в ряде субъектов в связи с приближающейся президентской кампанией.
В качестве первого шага называется объявление об отставке порядка пяти губернаторов. Как сообщают "Ведомости", данное решение обсуждалось на прошлой неделе.
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Источник издания отмечает, что в данный момент под пристальным вниманием находится ситуация в Бурятии, Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской, Ивановской областях, а также в Пермском крае.
Комментарии
А вот в Алтайском крае "политическая ситуация" хороша
Радость моя померкла после ознакомления со списком -он явно не полный!!!!
6.02.2017 10:01 - гость - "А вот в Алтайском крае "политическая ситуация" хороша" Политическая ситуация здесь просто отличная, а как народ живет всем глубоко побоку, Сразу видно по какому признаку господин Пу губеров ставит, самое главное это политическая ситуация и поддержка партии жуликов и воров.
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СУД» СОЗДАННЫЙ ГУБЕРНАТОРОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. ТУЛЕЕВЫМ ВНЕ КОНСТИТУЦИИ!!! (Почти все фигуранты возбуждённого уголовного дела предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) входили в состав «чрезвычайного суда»)
«ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. ТУЛЕЕВА ПОД СУД ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ВМЕСТЕ С ОПГ.» Подробности на сайте «Коррупция.NET -- Мы говорим коррупции НЕТ!» в разделе обсуждения желающие могут оставить своё мнение.
Незаконные (преступные) действия губернатора Кемеровской области А.М. Тулеева и других лиц доказаны и подтверждены прокурорской проверкой.
Когда нашего "алтайского" уже.....засиделся на золотых мешках!
АБК весьма плотно сидит в своем кресле. Никто его не снимет. Такие губеры, как он, очень нужны государству. Когда депрессивный, убыточный край с самой низкой зарплатой по региону, отрицательным приростом населения, в глазах Главного чуть ли не на передовых позициях - это искусство Губернатора!
...а надежда была
За населением последнее слово должно быть, но на выборы не ходим, поэтому и имеем что назначат...
Ясно одно. Господин Бездарь собрался на очередной срок правления. Подчищает не особо рвущихся к похлебке. Лично Я знал об этом заранее. Уря-я-я Господа!!!
Зачем новых губернаторов набирать? Нам нужна стабильность.....прийдут новые, голодные и давай хапать в огромных суммах. Нашему то нечего предъявить, значит честный, пусть и дальше трудится
Хотите сказать, пусть и дальше летает за наши деньги?
Эх...опять мимо кассы пролетаем
Богданыч, и ты теряй не зевай!
Заплакали все что вам кушать не чего . Богданычь держись назло всем
Богданычь держись назло всем
Если следовать логике, то факт того, что Богданыч всем на зло, значит он всеми не избранный а властью верховной нарисованный.
Завтра выборы,сколько проголосовали бы за Карлина,а сколько за Евдокимова? Результат ясен?
Завтра выборы,сколько проголосовали бы за Карлина,а сколько за Евдокимова?
Конечно ЗА Карлина! Процент отдавших голос составил бы 146%
А чего хорошего Евдокимов для края сделал? Ответьте, только без демагогии. По мне так обычный скоморох с не очень умным юмором, все его шутки сводились к"тАма за помидорами около огурцов завалился", продолжал бы кривляться на сцене, кстати там его и место истинное было, глядишь еще бы пожил, да тройку -другую жен сменил. Богданыч конечно не идеал, но всяко разно получше Евдокимова.
Это верно! Назначенный и действующий всегда лучше предшественника! А после - да мы не знали и не думали...
Наш то корешь Пу... зачем его менять, а то не дай бог снова придется несчастные случаи придумывать...
- гость - 6 февраля 2017 г. 12:25
А чего хорошего Евдокимов для края сделал? Ответьте, только без демагогии. По мне так обычный скоморох
вот и представь как народ относился к Сан Санычу, если победил скоморох )
Алекс 6 февраля 2017 г. 10:45 За населением последнее слово должно быть, но на выборы не ходим, поэтому и имеем что назначат...
«Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках» (с)