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Несколько губернаторов в России в ближайшее время могут потерять свои должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ведомости".

Отмечается, что в Кремле планируют использовать выборы в сентябре для улучшения политический ситуации в ряде субъектов в связи с приближающейся президентской кампанией.

В качестве первого шага называется объявление об отставке порядка пяти губернаторов. Как сообщают "Ведомости", данное решение обсуждалось на прошлой неделе.

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Источник издания отмечает, что в данный момент под пристальным вниманием находится ситуация в Бурятии, Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской, Ивановской областях, а также в Пермском крае.