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Российские скиатлонисты Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов стали триумфаторами молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам в США. Спортсмены заняли весь пьедестал, пишет портал "Дни.ру".

На финише россияне поиздевались над своими соперниками. Они так сильно оторвались от преследователей, что перешли на прогулочный шаг под конец гонки и начали хватать друг друга за палки. У самого финиша лыжники остановились и попытались синхронно завершить гонку.

Победителя определила фотофиксация – золото получил Большунов (преодолел 30 км за 1 час 15 минут и 31,5 секунды), серебро – Червоткин (отставание на 0,2 секунды), а бронза досталась Спицову (+0,5).

ТАСС добавляет, что в женском скиатлоне россиянка Яна Кирпиченко заняла третье место. Золотая и серебряная медаль достались норвежке Лотте Венг и Йоанне Матинтало из Финляндии соответственно.