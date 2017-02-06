Фото: twitter.com
Российские скиатлонисты Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов стали триумфаторами молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам в США. Спортсмены заняли весь пьедестал, пишет портал "Дни.ру".
На финише россияне поиздевались над своими соперниками. Они так сильно оторвались от преследователей, что перешли на прогулочный шаг под конец гонки и начали хватать друг друга за палки. У самого финиша лыжники остановились и попытались синхронно завершить гонку.
Победителя определила фотофиксация – золото получил Большунов (преодолел 30 км за 1 час 15 минут и 31,5 секунды), серебро – Червоткин (отставание на 0,2 секунды), а бронза досталась Спицову (+0,5).
ТАСС добавляет, что в женском скиатлоне россиянка Яна Кирпиченко заняла третье место. Золотая и серебряная медаль достались норвежке Лотте Венг и Йоанне Матинтало из Финляндии соответственно.
Комментарии
Молодцы
Американцы теперь усиленно начнут искать мельдоний и если не найдут, будут опущены по полной. Ведь американцы 100 % под допингом, у них никто ничего не ищет. Но они засунули допинг не туда и даже допинг им не помогает, лошарам. Очень хорошая новость.
ОНИ его найдут лет через 8. В каплях от насморка.
Завершающую часть гонки они прошли в спокойном темпе, а за несколько сотен метров до финиша Большунов, Червоткин и Спицов перешли на прогулочный шаг, хватая друг друга за руки и палки. Любой финишный отрезок подразумевает увлекательную разборку даже между представителями одной страны, но российские лыжники решили иначе. На финишной прямой они остановились и решили вместе пересечь финишную черту. Сначала на табло первой красовалась фамилия Червоткина. Организаторы долго не могли принять решение, кому отдать победу в гонке, и только с помощью фотофиниша пришли к выводу, что первым стал Большунов, вторым — Червоткин, а замкнул тройку Спицов, проигравший партнёру по сборной России полсекунды. Пришедший к финишу 25-м норвежец Крисандер Шонберг Хольт изумился поступку россиян. «Такого мы ещё никогда не видели на первенстве мира. Непонятно, о чём они думали. В гонке должен быть победитель. Если бы они одновременно пересекли линию во время спурта, то это совсем другое дело. Они избрали довольно странный способ финишировать», — приводит слова норвежца издание Dagbladet.©
Русские))))
- гость - 6 февраля 2017 г. 11:01 Пришедший к финишу 25-м норвежец Крисандер Шонберг Хольт изумился поступку россиян. «Такого мы ещё никогда не видели на первенстве мира. Непонятно, о чём они думали. В гонке должен быть победитель. Если бы они одновременно пересекли линию во время спурта, то это совсем другое дело. Они избрали довольно странный способ финишировать», — приводит слова норвежца издание Dagbladet.© ============================ Сам 25-ым финишировал, а лезет рассуждать, как нужно пересекать финишную прямую
никогда им нас не понять.
вот радость так радость, сразу затмили все квитанции ЖКХ
ага вали все в одну кучу , чтоб каша была как у тебя в голове.
а видосика чо нету?
Гость от 11:18,туалетом на улице,почаще пользуйся,меньше жкх,выставлять будут!
очевидно же, три золота хотели взять))
Зато Лотте Венг в этом году ни разу выше 20-го места не поднималась, а тут первая. Однако астмой заболела)))
Глупости творят, тупой выпендрёж. Думаю тренеры должны вломить этими же палками, за которые они хватались.