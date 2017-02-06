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Более трех тысяч тонн снега вывезли с улиц Барнаула за минувшие сутки, проинформировали в понедельник, 6 февраля, в пресс-центре городской администрации.

"По проезжей части и тротуарам за прошедшие сутки распределили 176 тонн песко-соляной смеси", – также уточнили в мэрии.

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Минувшей ночью на дорогах Барнаула работало 103 единицы снегоуборочной техники. В течение сегодняшнего дня уборку улиц продолжат 86 единиц техники.