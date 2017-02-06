Фото: cancrit-beton.ru
Более трех тысяч тонн снега вывезли с улиц Барнаула за минувшие сутки, проинформировали в понедельник, 6 февраля, в пресс-центре городской администрации.
"По проезжей части и тротуарам за прошедшие сутки распределили 176 тонн песко-соляной смеси", – также уточнили в мэрии.
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Минувшей ночью на дорогах Барнаула работало 103 единицы снегоуборочной техники. В течение сегодняшнего дня уборку улиц продолжат 86 единиц техники.
Комментарии
Сколько снега входитв Камаз ? Теперь разделим, что плучим ? В среднем машины должны были со снегом сделать сколько ходок ? Солярки хватит ?
Красноармейский ( нечетная) сторона от Крупской до Папанинцев сильный гололед. Прям на остановке и на спуске. Посыпьте пожалуйста
В этом году дороги чистят лучше, учитывая количество осадков, я б сказал что хорошо.
дороги только все уже и уже
- гость - 6 февраля 2017 г. 10:33 Это ты амика просишь чтоб посыпали тебе дорожку???
Всегда знал,что Дугин порядок в городе наведет.
6.02.2017 10:54 - гость - Для тех кто в танке! Новости и комментарии к ним, мониторят в администрации. А дорожку там не мне посыпать надо, а чтобы людей не подавили!
Понятно, что год тяжелый. Но скажите, зачем везти снег на полигон ТБО? Ведь он достаточно чистый, а когда начнет таять на свалке, то всё дерьмо талой водой смоет прямиком в Обь. Неужели нельзя найти площадки кроме свалки?
На Власихинской почистите перед ковчегом, пробка каждый день собирается. Там перед светофором должно быть 3 ряда. и сразу за поворотом сугроб, в 2 ряда не поместишся