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Женщина попала под колеса транспортного средства в барнаульском поселке Лебяжье утром 6 февраля, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

"На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, обстоятельства уточняются. Более подробная информация будет позже", – проинформировали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пострадавшая жива.