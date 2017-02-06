Фото: vkpress.ru
Женщина попала под колеса транспортного средства в барнаульском поселке Лебяжье утром 6 февраля, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
"На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, обстоятельства уточняются. Более подробная информация будет позже", – проинформировали в Госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что пострадавшая жива.
Комментарии
Это к вопросу о тротуарах. С Бельмесевки тут плакали. А в Лебяжке вообще дорога сквозь заборы идет, там ступить негде летом, про зиму и не говорю
Это счастье что жива она и те кто передвигается в Лебяжьке - вот и сходи за хлебушком
Вопрос к властям: почему ничего не предпринимают??? Там автобусы ходят раз в час и то, хрен уедешь, особенно утром 59 не останавливаются, т к битком!!! Приходится идти на Южный. Но идти по самой дороге, где кругом сугробы. И обочин НЕТ. Ждете , когда массово народ убиваться будет????
То что люди попадают под колеса из-за того что снег не убирают, это факт. Даже в центре города. Ходить негде абсолютно. Летать не умеем.
а в новостях говорили, что погибла под колёсами