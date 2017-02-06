Целых две ночи в зоопарке смогли провести жители Барнаула и гости города – 3 и 4 февраля. "Лесная сказка" решила провести удивительную акцию этой зимой. Пока было светло, посетителей развлекала звезда зоопарка – львица Ая. А когда стемнело – трехметровый светящийся человек. По словам директора зоопарка Сергея Писарева, некоторые животные во всей красе раскрываются именно зимой. Надо сказать, что администрация зоопарка хорошо подготовилась к встрече гостей. Барнаульцев обрадовали ночная иллюминация, лазерное шоу и многое другое. Всем увиденным гости мероприятия делились в сети. ИА "Амител" собрало подборку фото и видео из сетей, которые ярко иллюстрируют, как прошло это мероприятие.
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