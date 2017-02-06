Целых две ночи в зоопарке смогли провести жители Барнаула и гости города – 3 и 4 февраля. "Лесная сказка" решила провести удивительную акцию этой зимой. Пока было светло, посетителей развлекала звезда зоопарка – львица Ая. А когда стемнело – трехметровый светящийся человек. По словам директора зоопарка Сергея Писарева, некоторые животные во всей красе раскрываются именно зимой. Надо сказать, что администрация зоопарка хорошо подготовилась к встрече гостей. Барнаульцев обрадовали ночная иллюминация, лазерное шоу и многое другое. Всем увиденным гости мероприятия делились в сети. ИА "Амител" собрало подборку фото и видео из сетей, которые ярко иллюстрируют, как прошло это мероприятие.

Ночь в зоопарке! ❄️❄️❄️Было очень круто!!! Супер атмосферно, интересно и весело!) #ночьвзоопарке#зоопарк#барнаульскийзоопарк#ночь#огни#зима#сугробы#сибирь#барнаул#брнаул22#красота#приключение#zoo Фото опубликовано Александра🌷 (@sasha_lanskaya) Фев 5 2017 в 11:07 PST

#отжигает#ночьвбарнаульскомзоопарке #ночьвзоопарке #потусили Видео опубликовано Olya_Kozorezova (@_olchik_99) Фев 4 2017 в 6:38 PST

#ночьвзоопарке Фото опубликовано Анна Старцева (@annastarcev) Фев 3 2017 в 6:20 PST

🐻❤️ #ночьвзоопарке#зоопарк#барнаульскийзоопарк#ночь#огни#зима#сугробы#сибирь#барнаул#брнаул22#красота#приключение#zoo#мишка#медведь Видео опубликовано Александра🌷 (@sasha_lanskaya) Фев 5 2017 в 11:43 PST

Ночь в зоопарке! Было очень круто!!! Супер атмосферно, интересно и весело!) #ночьвзоопарке#зоопарк#барнаульскийзоопарк#ночь#огни#зима#сугробы#сибирь#барнаул#брнаул22#красота#приключение#zoo Видео опубликовано Александра🌷 (@sasha_lanskaya) Фев 5 2017 в 11:09 PST