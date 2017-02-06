Им рассказывают о своих проблемах, жалуются на начальника или вторую половину, с ними выпивают, а иногда пытаются подраться. Шестого февраля представители этой, по праву сказать, древней профессии отмечают свой профессиональный праздник. В Международный день бармена редакция Amic.ru пообщалась с работниками баров и узнала, чем и как живут эти герои вне времени и как относятся к своему труду.

Культурно сидим

Наш первый герой – Евгений Креймер – работает в одном из самых ныне популярных в Барнауле мест – крафтовый бар "Стаут Маклауд" появился в городе не так давно, но довольно быстро полюбился многим. Коктейли Евгений не делает, зато отлично разбирается в пиве, а так как сортов здесь гораздо больше, чем в магазинах, практически все покупатели обращаются к барменам этого заведения за помощью в выборе, и каждому приходится подбирать то, что подойдет именно ему.

В профессию Женя попал после армии, на работу устроился по совету друзей. Первый день выпал на 14 февраля – за несколько часов пришлось экстренно учиться всему. С тех пор прошло уже семь лет, а стоять за стойкой ему так и не наскучило.

"В своей работе я стараюсь привить культуру питья. Она заключается в том, чтобы человек получил удовольствие от напитка. В Европе это налажено, а у нас пока еще нет. Хотя из года в год эта ситуация меняется, люди начинают больше понимать. В последнее время я начал выбирать место работы, куда приходят спокойно посидеть, выпить пару бокалов, провести время в хорошей компании и с отличным настроением", – объясняет Евгений Креймер.

По словам Жени, в процессе работы случается всякое, так как люди приходят с разным настроением: кого-то нужно выслушать, а кого-то вовремя отправить домой – свою норму знают далеко не все. Напомнить человеку, что "ему уже хватит", для бармена не проблема, и чаще всего с этим соглашаются и уходят, некоторые, правда, понимают не с первого раза. К счастью, таких меньшинство. Но главное правило работника бара – никогда не принимать все сказанное на свой счет. Вообще, умение общаться в общепите не менее важно, чем навыки готовки и прочего. И многие начинают работать барменами именно потому, что им интересно знакомиться и разговаривать с людьми, мизантропам в этой профессии не место.

"У барменов нет клиентов, есть гости. Клиенты в магазинах и фирмах, а к нам человек приходит в гости за определенной атмосферой. Некоторые хотят просто поговорить и обсудить свои проблемы. У нас такая политика: человек пришел, ты уделил ему внимания, выслушал, и ему становится приятно. Но есть золотое правило: то, что происходило в баре, за пределы этих стен не выходит, ты не обсуждаешь это с семьей или друзьями. Моя задача – слышать, но не слушать. В нашем заведении есть костяк людей, которые приходят часто, кто-то в будни, чтобы посидеть и пообщаться. Кто-то по выходным, чтобы повеселиться", – рассказывает Евгений.

Слушай молча

Денис Кутепов работал в разных барнаульских заведениях, в его послужном списке "Нирвана", ТАСС, "Зажигалка", "Авеню", "Харатс паб" и "Цицаки", сейчас его можно встретить за барной стойкой ресторана-бара "Лофт". В профессию попал вслед за друзьями-барменами. Мастерству приготовления коктейлей учится не на курсах, а сразу на практике. Сколько рецептов напитков он знает, Денис сказать затруднился, потому что их очень много, но, по его совам, запомнить все это было не так сложно, не труднее, чем приготовить яичницу.

"Понять, что человеку нужно, несложно, это приходит с опытом. Женщины любят сладкое, мужчины – покрепче, чаще всего я готовлю то, что нравится мне самому, и угадываю. Работать барменом весело, можно общаться с людьми. Они, правда, приходят с разным настроением, бывает им просто поговорить не с кем, они не то чтобы жалуются, а скорее просто хотят рассказать о своей жизни. Важно не вникать в эти проблемы всей душой, не пытаться помочь, найти решение, а просто молча слушать", – делится наблюдениями Денис.

Работать в общепите непросто. Как рассказал Денис Кутепов, довольно высок риск обмана, бармену просто могут не заплатить, поэтому желающим остаться в профессии нужно искать проверенное место. Зарплата здесь чаще всего зависит от ставки, так как чаевые в большинстве городов России давать еще не привыкли, но за хороший разговор, по признанию бармена, могут и оставить.

"Моя работа мне нравится, уходить из профессии я не планирую – сидеть в офисе мне не интересно. Единственное, что мне бы хотелось в дальнейшем, – открыть свое заведение и применить весь полученный опыт", – заключает Денис.

На работе не предлагать

Ходит слух, что бармены много пьют – издержки профессии, но Дмитрий Капшук начисто развеивает этот миф. За барной стойкой он уже несколько лет и при этом придерживается здорового образа жизни. Ранее его можно было увидеть в ТАСС и "Джеме", сейчас он работает в новом заведении – "Брусника". По его признанию, пришел сюда не за большой зарплатой, а за новым опытом – заинтересовало место, сразу понял, что оно перспективное, кроме того, подходит ему своей направленностью.

"У "Брусники" есть потенциал, и я пришел сюда за новым опытом и возможностью себя проявить. По сути, бармен – это дух заведения, у него должно быть желание работать, проявлять какую-то инициативу, я считаю, что это полностью мое. На работе я никогда не пью, потому что считаю, что нужно все делать качественно, выполнять свои функции, а алкоголь этому мешает", – поясняет Дмитрий.

Один из плюсов работы барменом, по мнению молодого человека, возможность установить различные полезные и интересные контакты. Среди минусов – график, но, к счастью для Дмитрия, его подруга тоже работает в баре, иначе сложно было бы совмещать профессию и дом. Говоря о ночной жизни барнаульских заведений, тут, как и везде, случается разное. По воспоминаниям Димы, как-то ему пришлось успокаивать вооруженного человека, буквально встать перед дулом пистолета, направленного на одного из гостей, и убеждать нападавшего успокоиться.

"Ко всему этому бармен просто должен быть готов, я универсальный работник: могу сделать коктейль, могу успокоить разбушевавшуюся публику. За время работы особых перемен в посетителях я не заметил, все-таки бар – то место, куда приходят отрываться, и чаще всего вечер заканчивается пустыми карманами и разбитыми носами", – говорит Дмитрий Капшук.

Настоящее искусство

На перечисление всех его регалий, вероятнее всего, ушел бы еще один материал. Говоря кратко, последний герой нашей темы про барменов Владимир Суриков – многократный чемпион Сибири по флейрингу (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования – прим. ред.) и считается одним из лучших в своей профессии по всему миру, свои титулы он регулярно подтверждает на разнообразных чемпионатах, вот и сейчас он активно готовится к конкурсным выступлениям, которые пройдут в Москве и будут посвящены его профессиональному празднику.

Нас он встретил в своем тренировочном центре, быть барменом для него – не просто смешивать коктейли и наливать алкоголь, а развивать настоящее искусство – флейрингу он уделяет восемь часов семь дней в неделю, а из каждого своего выступления делает настоящее шоу.

"В России знают три города, где занимаются флейрингом, – Барнаул, Москва и Санкт-Петербург, в других его просто нет. Это достаточно тяжело, приходится тратить много времени, в баре я иногда работаю, но очень редко, кроме того, я открываю заведения, ставлю бары, но на одном месте не остаюсь – постоянно в разъездах, потому что много выступаю", – признается Владимир.

Как рассказал Владимир, флейринг появился для привлечения людей в бары, чтобы они оставляли больше чаевых, но так как это очень сложно, учеников у него нет.

"У людей нет желания этому обучаться. Прежде всего, это было бы полезно ребятам, которые уже работают в баре, но чаще всего, когда у человека начинаются трудовые будни, он получает какие-то деньги, ему становится не интересно учиться новому", – считает Владимир Суриков.

О работе барменов снимают фильмы, ходят слухи и легенды. Что из этого правда, а что нет, сказать сложно. Одно ясно: такая работа подойдет далеко не всем, но если у вас крепкие нервы, большое желание общаться с людьми и есть возможность не спать ночами, то можно и попробовать – будет потом о чем внукам в старости не рассказывать.

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