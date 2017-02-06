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Суд приговорил жителя Третьяковского района Алтайского края к полутора годам лишения свободы за нападение на полицейского с топором.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, весной прошлого года участковый уполномоченный полиции ночью прибыл по вызову на семейный скандал.

Пьяный глава семейства, находившийся в доме, схватил топор и замахнулся им на полицейского. Участковый сумел пресечь действия злоумышленника.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В итоге суд приговорил сельского жителя к полутора годам лишения свободы.