Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Большой спортивный праздник прошел 4 февраля в Барнауле в ледовом дворце "Динамо". В Алтайский край с визитом приехали шесть прославленных спортсменов из команды "Легенды хоккея", в которую входят победители Олимпийских игр и чемпионы мира. Прославленные спортсмены приехали в регион в честь 80-летия Алтайского края и 70-летия отечественного хоккея. Регион впервые посетили такие именитые игроки, как Александр Гуськов, Игорь Мишуков, Андрей Николишин, Владимир Мышкин, а также Виктор Шалимов и Сергей Гимаев.

Отправной точкой визита звезд спорта стал выставочный матч с командой "Бочкари". Грандиозное шоу началось с мастер-классов некоторых звездных гостей столицы для воспитанников детских хоккейных школ. Кульминацией же праздника стал выставочный матч команды звезд отечественного хоккея против команды Ночной хоккейной лиги "Бочкари".

Легендарный хоккеист, известный комментатор "Матч.ТВ" Сергей Гимаев рассказал, что в организации хоккейного турне свою роль сыграла случайная встреча с директором "Бочкарей" Вадимом Смагиным.

"Однажды в Новосибирске на одном из мероприятий мы оказались рядом. Было время поговорить и договориться о поездке в Алтайский край. Тем более что его желание пригласить нас к себе на родину совпало с моим давнишним желанием побывать в Алтайском крае. Договорились совместить приятное с полезным – поиграть в хоккей, провести мастер-классы для ребятишек и посмотреть регион. В результате мы собрали великолепную компанию. Сюда приехали люди всех поколений, известные всей стране. Мы приехали поиграть, посмотреть регион и помочь развивать этот вид спорта в Алтайском крае", – отметил Сергей Гимаев.

Как рассказал журналистам на пресс-конференции член правления ФХЛ, знаменитый арбитр Юрий Карандин, он регулярно бывает в нашем регионе и замечает, что хоккей здесь сейчас на большом подъеме.

Олимпийский чемпион Виктор Шалимов рассказал, что уже бывал в Алтайском крае на родине Михаила Евдокимова в Верх-Обском, а также в Бийске и Белокурихе.

"Мы будем играть на хорошем льду в современном дворце с двумя ледовыми площадками. Я знаю, что в Алтайском крае всегда интересовались хоккеем. Думаю, что здесь будут добиваться серьезных результатов, тем более что есть где играть командам Ночной хоккейной лиги", – рассказал Виктор Шалимов.

После пресс-конференции началась церемония открытия матча, где гостям и зрителям, которых было в этот день очень много в ледовом дворце "Динамо", показали видеообращение другого легендарного хоккеиста – Вячеслава Фетисова. Приветственные речи участникам матча высказали председатель АКЗС Александр Романенко, депутат Госдумы Иван Лоор, а также вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

Иван Лоор, к слову, назвал Алтайский край мировой державой в хоккее. Также он отметил, что ледовый дворец "Динамо" не уступает по уровню лучшим аренам Европы. Андрей Щукин же процитировал губернатора Александра Карлина, заявив, что гости, которые впервые попадают в Алтайский край, возвращаются сюда снова.

"Мы рады, что сегодня встречаем людей, внесших огромный вклад в развитие отечественного и мирового хоккея. Вы увидите, как доброжелательны и трудолюбивы жители Алтайского края, как много для развития региона делается на условиях частно-государственного партнерства. Ледовый дворец, в котором вы сегодня проводите мастер-классы и играете, не единственный пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса в нашем регионе", – отметил Щукин.

Также во время спортивного шоу были вручены награды за вклад в развитие алтайского хоккея. Из рук Юрия Карандина награды получили Вячеслав Бугорский, Анатолий Пинигин, Андрей Соловьёв, Игорь Щеглов и Владимир Баскаков.

После этого началась сама игра "Легенд хоккея" и команды "Бочкари", которая забила первую шайбу уже на второй минуте. Однако была видна разница в классе, когда на лед выходили приезжие звезды, которые легко выиграли первый период. В оставшееся время "Легенды хоккея" уверенно контролировали ход встречи. В итоге игра завершилась со счетом 10-4 в пользу звезд отечественного хоккея.

Турне звезд продолжилось: 5 февраля они посетили село Бочкари Целинного района, 6 февраля – Белокуриху. Там они проводят мастер-классы и товарищеские игры.