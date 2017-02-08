Жизнь в большом городе задает свой ритм. Каждый день мы спешим на работу, домой, к друзьям, любимым. Время сегодня ценится больше всего. Тот, кто им владеет, успевает сделать больше, достичь более высоких вершин. Без автомобиля все эти задачи фактически невыполнимы. "Барнаул Моторс" предлагает барнаульцам обзавестись собственным "особым" автомобилем Kia Rio с выгодой до 121 200 рублей.

Kia Rio — это отличный городской автомобиль. Его спортивный облик не оставит равнодушными даже самых искушенных автомобилистов, а цветовое разнообразие понравится всем автоледи. Kio Rio подойдет любому человеку, кто ценит стиль и качество.

В официальном дилерском центре Kia "Барнаул Моторс" по адресу проспект Калинина, 31 можно подобрать Kia Rio на любой вкус. До конца февраля в салоне действует акция: Kia Rio с выгодой до 121 200 рублей.

Подробности по телефону: (3852) 22-98-98, пр-т. Калинина, 31 barnaulmotors.kia.ru

*Не является публичной афертой. Выгода достигается при выполнении условий всех актуальных спецпредложений. Подробный перечень условий на сайте