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Ракетные войска проводят учения на территории Алтайского края, сообщили в понедельник, 6 февраля, в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавляют, что одновременно с этим проводятся учения в Новосибирской и Тверской областях.

"Началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Тополь" на полевые позиции. Крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным манёврам как днём, так и ночью. Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки", — указывают в Минобороны.

Отмечается, что расчеты также отработают множество задач и вводных, в том числе технических. В военном ведомстве также уточняют, что в текущем году сроки несения боевого дежурства на маршрутах патрулирования увеличены.

Всего же в течение года ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.