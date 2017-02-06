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Минтранс России подготовил изменения в Воздушный кодекс РФ, согласно которым членов экипажей и авиадиспетчеров будут осматривать на признаки употребления алкоголя или наркотиков как до, так и после полетов. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила газета "Известия".

Законопроект устанавливает обязательную проверку членов экипажей гражданских лайнеров (до и после полета) и авиадиспетчеров (перед и после рабочей смены) на предмет выявления признаков алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения, отмечает издание.

Уточняется, что сейчас обязательным является лишь предполетный медосмотр пилотов и бортпроводников. В ходе него измеряется давление, пульс, осматривается горло и проводится визуальный осмотр. Такая же система действует в отношении авиадиспетчеров. Медосвидетельствование для установления факта приема алкоголя или наркотиков проводится лишь при подозрении на отклонения. Послеполетный медосмотр законодательно не регламентирован, его проводят выборочно ряд авиакомпаний, пишет издание.

Также Минтранс предлагает запретить брать на работу на должности летчика, бортпроводника или авиадиспетчера лиц, которые были подвергнуты административному наказанию за употребление наркотиков и психотропных веществ (на время действия этого наказания), и ввести дополнительные медосмотры: после перерыва в работе свыше 28 дней и профилактические полугодовые.

Подчеркивается, что законопроект могут направить в правительство весной текущего года с последующим внесением на рассмотрение в Государственную думу.