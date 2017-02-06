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Женщина, которую сбил автобус в барнаульском поселке Лебяжье, скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в городской ГИБДД.

По уточненным данным Госавтоинспекции, информация о ДТП с участием автобуса на улице Центральная №222 поступила сегодня в 09:00.

"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при высадке пассажиров на остановке общественного транспорта допустил падение пассажира. В результате ДТП женщина 1950 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сейчас полицейские устанавливают водителя транспортного средства и выясняют все обстоятельства случившегося.