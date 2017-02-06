Фото: cod26.ru
Женщина, которую сбил автобус в барнаульском поселке Лебяжье, скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в городской ГИБДД.
По уточненным данным Госавтоинспекции, информация о ДТП с участием автобуса на улице Центральная №222 поступила сегодня в 09:00.
"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при высадке пассажиров на остановке общественного транспорта допустил падение пассажира. В результате ДТП женщина 1950 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сейчас полицейские устанавливают водителя транспортного средства и выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Царствие небесное усопшей,но как можно амику "устанавливать водителе"?
"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом,
это как так?
неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при высадке неустановленных пассажиров на неустановленной остановке общественного транспорта в неустановленном городе допустил падение неустановленного пассажира 1950 года рождения...
По неподтверждённой информации из непроверенных источников...
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Вопрос: как водитель при высадке допустил падение? Он ее подтолкнул, что ли? И как можно так смертельно упасть? Может женщина , судя что скончалась то под колеса упала.