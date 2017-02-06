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Сбитая автобусом женщина в Барнауле скончалась — полиция

, ИА "Амител"
Жительница краевой столицы умерла после ДТП до приезда скорой помощи

Фото: cod26.ru

Женщина, которую сбил автобус в барнаульском поселке Лебяжье, скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в городской ГИБДД.

По уточненным данным Госавтоинспекции, информация о ДТП с участием автобуса на улице Центральная №222 поступила сегодня в 09:00.

"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при высадке пассажиров на остановке общественного транспорта допустил падение пассажира. В результате ДТП женщина 1950 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сейчас полицейские устанавливают водителя транспортного средства и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.02.2017 11:55
Миротрворец

Царствие небесное усопшей,но как можно амику "устанавливать водителе"?

0  0
6.02.2017 12:05
Ыра

"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом,

это как так?

0  0
6.02.2017 12:35
- гость -

неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при высадке неустановленных пассажиров на неустановленной остановке общественного транспорта в неустановленном городе допустил падение неустановленного пассажира 1950 года рождения...

0  0
6.02.2017 12:36
Гость

По неподтверждённой информации из непроверенных источников...

0  0
6.02.2017 12:40
- гость -

Время известно, сайт трафик22.ру в помощь.

0  0
6.02.2017 12:59
- гость -

Вопрос: как водитель при высадке допустил падение? Он ее подтолкнул, что ли? И как можно так смертельно упасть? Может женщина , судя что скончалась то под колеса упала.

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