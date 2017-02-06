Давайте не будем разводить споры, наш праздник 14 февраля или нет. Повод порадовать любимого человека должен быть всегда! А мы поможем вам в этом! Принимайте участие в нашем розыгрыше во "ВКонтакте" и порадуйте свою вторую половинку красивым букетом цветов от компании "Букет Fleur".

Для участия нужно:

- вступить в группу Amic.ru;

- поделиться постом с друзьями;

- выложить в фотоальбом "Конкурс. 14 февраля" (https://vk.com/album-71731022_240874159) фотографию вашей пары (от одной пары одно фото),

- фото, которое наберет больше всего баллов, станет победителем.

*Баллы начисляются за отметки "Мне нравится" (1 балл).

10 февраля в 15.00 подведем итоги нашего розыгрыша.

*Конкурс проводится при поддержке "Букет Fleur".