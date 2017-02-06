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Автомобильный затор: как скорая помощь пробирается к больным в Барнауле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутат Госдумы Бессарабов проехал с медиками по улицам Барнаула в час пик

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Очень часто законы в России ужесточаются после резонансных случаев. Крайний пример — история из Камчатки, где в начале января водитель иномарки отказался пропускать карету скорой помощи на выезде, а пассажир даже пытался напасть на медиков. В тот день врачи не успели доехать на вызов, 10 минут спора с водителем иномарки оказались для пациента — молодого человека — смертельными. Сегодня депутаты Госдумы рассматривают несколько норм, ужесточающих ответственность автомобилистов за препятствие работе врачей.

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В Барнауле подобных резонансных случаев в последние годы не было. Да, на дорогах тоже не всегда уступают. Да, тоже перегораживают въезды во двор. Даже нападают на медиков. Об этом рассказали врачи КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул". На минувшей неделе к ним с визитом приходил депутат ГД от Алтайского края, в недавнем прошлом вице-губернатор региона по социальным вопросам Даниил Бессарабов. Корреспондент ИА "Амител" попал на эту встречу. Вот что рассказали работники скорой помощи.

"На бригады станции скорой помощи Барнаула в 2016 году нападали шесть раз. Был, например, случай, когда нетрезвый больной ударил ногами в живот женщину-фельдшера. Про оскорбление я даже не говорю. Но, несмотря на заявления, ни один из случаев не получил оценки правоохранителей. Поэтому мы хотели бы, чтобы работники скорой помощи попадали под действие закона, который сегодня защищает от подобных посягательств сотрудников полиции", — рассказал главный врач станции Андрей Посекунов.

Кстати, зачастую именно бригада скорой помощи приезжает на вызов раньше полиции. И иногда врачам приходится защищать себя. Когда-то давно при себе у них были газовые пистолеты, но их наличие малоэффективно, признались участники встречи. Обучать каждого члена бригады навыкам самообороны – тоже не самый хороший выход.

Фото: altai-ter.er.ru

Культура вождения у местных водителей невысокая, признаются на скорой помощи, однако чаще всего не уступают дорогу машине с мигалками и специальным звуковым сигналом не намеренно, а просто потому, что не сообразили вовремя, а то и вовсе не услышали сигнал, разговаривая по телефону или слушая музыку.

Но еще важнее проблема — невозможность вечером и ночью заехать во дворы, особенно в Барнауле. Автомобилей так много, что фельдшерам давно приходится ходить от скорой до нужного подъезда пешком. Сложности возникают и тогда, когда больного надо вынести на носилках.

"У нас сложное оборудование — почти реанимация на колесах. Дефибрилляторы, например, по улице в холод носить просто нельзя. Они не будут работать, пока не отогреются", — добавил Пасекунов.

Кстати, уже после встречи Даниил Бассарабов вместе с одной из бригад поехал на выезд. В одном из дворов дорогу перегородила автоледи, однако, сообразив, как поступить, она сразу же отъехала и пропустила скорую помощь. На месте врачи были через шесть минут с момента вызова.

 

Подобные рейды, но уже с сотрудниками дорожной полиции, проходят несколько раз в год. И всегда встречаются пять-шесть нарушителей на дорогах.

Не оказываться в критических ситуациях помогает техническое оснащение: все машины скорой помощи имеют навигаторы (для подстраховки есть даже бумажные карты), сотовые телефоны, видеорегистраторы. У бригады всегда есть номер вызвавшего, если вдруг не получится найти дом сразу.

Станция скорой медицинской помощи Барнаула круглосуточно обслуживает Барнаул, прилегающие поселки, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. В сутки поступает более двух тысяч звонков, по 1250 из них требуется выезд машины скорой помощи. Таких бригад на эту территорию работает 74. Самый пик здесь — с 18 часов вечера в будние дни и выходные и праздничные дни. А сейчас, когда в регионе эпидемия гриппа, звонков в два раза больше, чем обычно.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.02.2017 12:40
ъ

Самореклама, не более

0  0
6.02.2017 12:44
- гость -

с каких пор обычный сварочник (только в красивой коробке)стал очень сложным прибором

0  0
6.02.2017 12:51
- гость -

Водители скорой тоже бывают те еще уникумы. В прошлом году заехал в один из дворов в гости к другу. Стоит скорая четко по середине дороги, с права не проехать с лева не проехать. Но если бы пододвинуться хоть влево, хоть в право то даже камаз бы проехал. Я посигналив один раз водителю жду, когда тот пододвинется. Но вместо этого водила скорой стал демонстративно пить чай или кофе. Подхожу к водителю и прошу немного подвинуть авто, на что он мне отвечает что у него бензина мало что бы двигаться. Не став спорить с таким уникумом я уехал, лишь ответив , что не бензина а ума не хватает, т.к. если бы сразу остановился нормально то и двигаться бы не пришлось.

0  0
6.02.2017 12:59
- гость -

а почему депутат помалкивает что большая часть проблем с проездом банальна не чищены дворы дороги проезды от сюда и заторы летом таких проблем как правило нет

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