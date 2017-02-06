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Самолет авиакомпании Qatar Airways сел в Новой Зеландии после самого длительного в истории полета. Он длился более 16 часов, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

"Мы официально приземлились в Окленде", — цитирует агентство твит авиаперевозчика.

По данным издания, самолет вылетел из аэропорта Дохи в 5:10 5 февраля. Воздушное судно должно было приземлиться в новозеландском Окленде в 7:30 в понедельник (21:30 мск), однако оно село на несколько минут раньше. Всего же время в полете должно было составить 16 часов 20 минут, однако из-за смены часовых поясов перелет должен был продлиться полтора дня.

ТАСС добавляет, что путь в обратную сторону займет 17 часов 30 минут. Доха находится на расстоянии более 14,5 тысяч километров от Окленда.

Агентство пишет, что уже в следующем году рекорд Qatar Airways собираются побить сингапурские авиалинии, планирующие запустить полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок.