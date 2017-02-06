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Всемирный день муай тай, или тайского бокса, отмечают 6 февраля. Не каждый вид спорта удостаивается такой славы. Но это и не совсем спорт, скорее часть национальной культуры тайцев. При этом у муай тай есть и красивая легенда.

Согласно ей, искусство муай тай ценилось издревле, а самые лучшие бойцы получали дворянские титулы и становились королевскими гвардейцами. Однажды в 1774 году, во время войны с Бирмой, несколько королевских гвардейцев попали в плен. Король Бирмы решил выяснить, кто из бойцов сильнее — бирманцы, которые считались лучшими в парме (древний вид боевого единоборства), или тайцы. И вот была назначена дата боя. Защищать честь муай тай выпало известному мастеру по имени Най Кхам Том. Перед началом поединка Най Кханом Том исполнил ритуальный танец, а затем нанес сокрушительный удар. Схватка была мгновенной, но судьи сочли, что таец специально своим танцем ввел в заблуждение противника, и не засчитали ее.

За честь бирманцев бороться вышел другой боец. Но все повторилось. Таким образом, один за другим Най Кхам Том поверг десять воинов. Король Бирмы даровал пленнику свободу. С тех пор Най Кхам Том в Таиланде является символом несокрушимости тайского духа и страны.

До 2013 года день муай тай отмечали 17 марта. А в 2012 году он был перенесен на 6 февраля – в честь дня коронации в 1702 году тайского короля Сомдета Пра Санпет VIII, который прославился любовью к тайскому боксу.

Чем отличается тайский бокс от классического?

В тайском боксе "мирная дистанция" между спортсменами гораздо меньше. Муай тай куда более жесткий вид единоборств. В нем разрешено наносить удары локтями, голенями, коленями и ступнями. Движения соперников настолько быстры и сокрушительны, что их увидеть довольно сложно, не то что блокировать. За эту особенность в США тайский бокс даже получил название "смертельный бой".

Еще одно отличие муай тай – это музыкальное сопровождение боя. Просто невероятное сочетание флейты и барабанов, являющееся традиционной тайской музыкой, придает бою особую зрелищность.

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