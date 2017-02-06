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Около 500 тысяч человек вышли на акции протеста против правительства в городах Румынии, из них 300 тысяч – в Бухаресте. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщало РИА Новости.
Люди в румынской столице собрались на площади перед зданием кабмина. Манифестанты провели флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильников и фонарики. Акцию поддержали и в других городах страны.
Протестующие каждый час исполняли гимн Румынии. В руках они держали плакаты с лозунгами, которые были направлены против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.
Отмечается, что люди требовали отставки правительства, но премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что не покинет свой пост.
ТАСС добавляет, что волна протестов прокатилась по стране после того, как в минувший вторник в Румынии приняли постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс уголовной процедуры. По мнению участников митингов, данный нормативный акт смягчал антикоррупционное законодательство и позволял избежать уголовной ответственности обвиняемым в коррупции чиновникам и бизнесменам. Несмотря на то, что социал-демократическое правительство Румынии отменило постановление, антиправительственные манифестации не только возобновились, но и собрали рекордное количество участников.
Комментарии
Как сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, в ближайшее время может произойти отставка пяти губернаторов. Под пристальным вниманием сейчас находятся главы Карелии, Бурятии, Свердловской, Рязанской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края.
По обвиняемым в коррупции. Каждый 40-й житель вышел. Это как у нас бы вышло почти 4 миллиона человек. У нас и 4 тысячи по моему никогда не собиралось. Серьезная обстановка в Румынии с коррупцией.
Кроме московской болотной в рф ничего подобного никогда не было. Сложно поверить в то что сто лет назад народ сверг самодержавие и сделал красную революцию.