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Около 500 тысяч человек вышли на акции протеста против правительства в городах Румынии, из них 300 тысяч – в Бухаресте. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщало РИА Новости.

Люди в румынской столице собрались на площади перед зданием кабмина. Манифестанты провели флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильников и фонарики. Акцию поддержали и в других городах страны.

Протестующие каждый час исполняли гимн Румынии. В руках они держали плакаты с лозунгами, которые были направлены против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.

Отмечается, что люди требовали отставки правительства, но премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что не покинет свой пост.

ТАСС добавляет, что волна протестов прокатилась по стране после того, как в минувший вторник в Румынии приняли постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс уголовной процедуры. По мнению участников митингов, данный нормативный акт смягчал антикоррупционное законодательство и позволял избежать уголовной ответственности обвиняемым в коррупции чиновникам и бизнесменам. Несмотря на то, что социал-демократическое правительство Румынии отменило постановление, антиправительственные манифестации не только возобновились, но и собрали рекордное количество участников.