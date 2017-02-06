Фото: myconfinedspace.com
Проверку по факту смерти в Барнауле 18-летнего парня, который, предположительно, вдохнул пары хлороформа, проводит краевое управление Следственного комитета.
Тело молодого человека было найдено без внешних признаков насильственной смерти 5 февраля. "В ходе проведения проверки установлено, что 4 февраля 2017 года группа молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, считая себя диггерами, с целью получения новых впечатлений в ночное время проникли в заброшенное здание, расположенное на территории Октябрьского района краевой столицы", – уточняют в СКР.
Находясь в здании, 18-летний парень обнаружил стеклянную емкость с надписью "хлороформ". Молодой человек намеренно вдохнул из емкости пары. Затем парень скончался, не приходя в сознание.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент назначено проведение химической судебной экспертизы.
Комментарии
везет же людям, прям с пола поднимают хлороформ.
Хоть бы в википедии прочли сначала, что это и что из него образуется при неправильном хранеии.
Премия Дарвина(((
лихо рядового нарика в диггера перекрасили сыночек чей-то не иначе
лихо теперь в школе химию преподают. Технику безопасности при обращении с летучими веществами чтить надо
- гость - 6 февраля 2017 г. 12:56 Хоть бы в википедии прочли сначала, что это и что из него образуется при неправильном хранеии. --- а что образуеться?
"В ходе проведения проверки установлено, что 4 февраля 2017 года группа молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, считая себя диггерами" у вас в слове "де билами" опечатка