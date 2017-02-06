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Проверку по факту смерти в Барнауле 18-летнего парня, который, предположительно, вдохнул пары хлороформа, проводит краевое управление Следственного комитета.

Тело молодого человека было найдено без внешних признаков насильственной смерти 5 февраля. "В ходе проведения проверки установлено, что 4 февраля 2017 года группа молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, считая себя диггерами, с целью получения новых впечатлений в ночное время проникли в заброшенное здание, расположенное на территории Октябрьского района краевой столицы", – уточняют в СКР.

Находясь в здании, 18-летний парень обнаружил стеклянную емкость с надписью "хлороформ". Молодой человек намеренно вдохнул из емкости пары. Затем парень скончался, не приходя в сознание.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент назначено проведение химической судебной экспертизы.